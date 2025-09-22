Angajații din guvern sesizează instituțiile europene, acuzând Executivul de „tentative de intimidare, presiuni politice și retorică ostilă”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a anunțat că a sesizat Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii și Ombudsmanul European pentru „practici abuzive” ale Guvernului, după restructurările anunțate. Aceștia acuză „tentative de intimidare a protestatarilor” și „presiuni politice” din conducerea Executivului

Practicile Guvernului sunt „abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului”, susțin sindicaliștii.

Ce acuză angajații din Guvern

În documentul transmis de sindicaliștii din guvern către instituțiile europene și internaționale, aceștia acuză o „restructurare discriminatorie” – prin planul de reorganizare a Cancelariei prim-ministrului. Structura în care activează liderul SAALG, este vizată spre a fi desființată, fără justificare temeinică, măsură ce are ca efect eliminarea președintelui SAALG, susțin aceștia.

Guvernul este acuzat și de tentative de intimidare a protestatarilor, după ce conducerea Cancelariei Prim-ministrului ar fi solicitat identificarea nominală a angajaților care au participat la o manifestație pașnică spontană.

Aceștia mai susțin că Executivul face presiuni politice și duce o retorică ostilă, afirmând că declarațiile publice recente ale unor reprezentanți ai Guvernului, inclusiv ale actualului premierului, au vizat discreditarea activității profesionale și sindicale și justificarea unor măsuri represive.

Sindicaliștii susțin că prin această atitudine reprezentanții Guvernului încalcă o serie de prevederi:

încălcarea Constituției României și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social;

violarea dispozițiilor Convențiilor OIM nr. 87 și 98;

nerespectarea articolelor 11 și 12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Solicitările transmise instituțiilor europene și internaționale

În adresa transmisă instituțiilor europene și internaționale sindicaliștii solicită:

evaluarea compatibilității acestor măsuri cu standardele europene și internaționale;

emiterea unui raport public privind respectarea libertății sindicale în România;

adresarea unor interpelări oficiale Guvernului României pentru a obține garanții că represaliile la adresa liderilor sindicali vor înceta;

asigurarea unor garanții pentru un dialog social real.

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat liderul sindicatului din Guvern, Noni-Emil Iordache.