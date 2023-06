Magistrații protestează față iminentele schimbări privind pensiile: Activitate suspendată la unele instanțe și parchete

Mai multe instanțe și parchete din București și din țară au anunțat că protestează față de iminentele modificări privind pensiile speciale, urmând ca activitatea să fie suspendată pe termen nelimitat.

Până la momentul publicării știrii, parchetele de pe lângă judecătoriile din București, parchetul Capitalei, cel de pe lângă Judecătoria Timişoara şi Tribunalul București au anunțat că suspendă activitatea în semn de protest. Deciziile au fost luate de adunările generale.

Activitatea suspendată la instanţe şi parchete

"Având în vedere discuțiile din spațiul public privind iminența adoptării unor modificări radicale ale condițiilor de acordare a pensiei de serviciu a magistraților,

În ciuda deschiderii permanente la dialog pe care reprezentanții sistemului judiciar au arătat-o în toată această perioadă,

Ținând seama de faptul că punctele de vedere exprimate de sistemul judiciar și de către asociațiile profesionale au fost ignorate complet în procesul legislativ,

Admițând că sistemul actual de pensionare necesită ajustări (spre exemplu, pensia de serviciu nu ar trebui să depășească cuantumul salariului net),

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și al parchetelor de pe lângă judecătoriile de sector înțeleg să adopte, ca formă de protest, suspendarea pe perioadă nelimitată a activității, cu excepția unor cauze considerate urgente, până la adoptarea unei reglementări previzibile care să respecte independența justiției și statutul magistraților, în baza unui proces legislativ transparent prin care, pe de o parte să fie înlăturate inechitățile existente, iar pe de altă parte, să se țină cont de statutul magistraților, condițiile de muncă și perspectivele sistemului judiciar în ansamblul său.

Solicităm ca punctele de vedere exprimate de întreg corpul magistraților în Adunările generale din data de 31.05.2023 să fie avute în vedere în procesul legislativ de adoptare a modificărilor legislative cu privire la pensiile magistraților", au transmis procurorii din Bucureşti.

Un anunţ similar a venit şi de la procurorii din Timişoara.

"Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în data de 20.06.2023, a decis că este necesară organizarea unei forme de protest față de modificările aduse pensiei de serviciu a magistraților și a modalității de adoptare a modificărilor lipsite de transparență și în lipsa oricărei consultări cu sistemul judiciar.

În ceea ce privește forma de protest, procurorii prezenți la adunarea generală au decis, în unanimitate, următoarele:

Suspendarea activității desfășurate în dosarele penale, cu excepția cauzelor urgente, şi suspendarea audiențelor", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Şi judecătorii Tribunalului Bucureşti s-au alăturat protestului, urmând ca dosarele, cu excepţia celor urgente, să fie amânate-

"Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, în prezenţa a 213 judecători:

- a hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor;

- a hotărât, cu o majoritate covârşitoare, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze: măsurile preventive în materie penală, cauzele prevăzute la art. 138 Cod procedură penală, percheziţiile domiciliare şi cauzele urgente în materie civilă lato sensu (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare), grevă (acțiune în constatarea nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei);

- a hotărât, în unanimitate, transmiterea către publicul larg a unui comunicat cu privire la forma de protest adoptată;

- se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus", au transmis reprezentanţii Tribunalului Bucureşti.

Schimbările din legea pensiilor speciale

Liderii Coaliţiei de guvernare au stabilit, luni, ca săptămâna viitoare modificările aduse pensiilor speciale, între care ale magistraţilor, să fie votate în forul decisiv al Parlamentului.

O prevedere importantă din proiectul aflat la Parlament este creșterea vârstei de pensionare a magistraților, de la 50 de ani la 60 de ani, până în 2035.

În document este prevăzută reajustarea procentului aferent bazei de calcul, de la 80% la 65% din media veniturilor brute realizate în ultimele luni înainte de data pensionării, gradual, de la 12 luni până la 300 de luni, pentru toate categoriile de beneficiari, respectiv: personalul auxiliar din instanțele judecătorești, auditorii externi, funcționarii parlamentari, personalul aeronautic, membrii corpului diplomatic și consular.

Sunt exceptate pensiile magistraților, protejate de deciziile Curții Constituționale a României, unde e menținută proporția de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare şi sporurile cu caracter permanent, aferente oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data pensionării. E cazul pentru cei care se pensionează până la 31 decembrie 2023. După 1 ianuarie 2024, perioada de raportoare de 12 luni începe să crească până în 2043 la 300 de luni.

Perioada permisă ca asimilată (adică având o vechime în altă profesie juridică – notar, avocat etc.) scade treptat până în 2029, când nu va mai fi permisă. Mai precis, dacă în 2024 va mai fi permisă o perioadă asimilată de cinci ani, de la an la an va fi diminuată această perioadă.

Nicio pensie nu va mai putea să depășească venitul obținut în perioada de cotizare, adică din timpul activității în câmpul muncii.