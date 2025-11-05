„Mafia gunoaielor trebuie oprită!” Ministrul Diana Buzoianu anunță controale dure cu ajutorul dronelor și echipamentelor PNRR

„Toți cei care încalcă legea poluează comunitățile și vor răspunde pentru faptele lor”, a transmis miercuri, 5 noiembrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după o acțiune amplă în județul Dâmbovița.

„Peste 50 de comisari de la Garda Naţională de Mediu, alături de Jandarmerie și Poliția Română au avut o amplă acțiune de control în județul Dâmbovița, în localitățile Mătăsaru și Dragodana. Deșeuri deținute ilegal, arderi ilegale de deșeuri, comerțul ilegal de deșeuri. De aici am pornit”, a scris ministrul Diana Buzoianu, pe FB.

În urma controalelor, autoritățile au efectuat 24 de verificări, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare totală de 553.000 de lei și confiscând aproximativ 140 de tone de deșeuri feroase și neferoase.

De asemenea, activitatea a șapte operatori economici implicați a fost suspendată, iar un dosar penal „in rem” a fost deja deschis.

„Lupta noastră este pentru un aer curat. Toți cei care încalcă legea trebuie să înțeleagă că vor exista consecințe pentru faptul că întregi comunități sunt otrăvite de acțiunile lor. Astfel de acțiuni de control vor fi din ce în ce mai des realizate cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR”, a concluzionat Diana Buzoianu.