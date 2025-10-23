Sindicatul Mureșul din Apele Române o acuză pe Diana Buzoianu că nu face „distincția între conduceri politizate, decizii administrative impuse și munca reală”

În calitate de organizație reprezentativă a angajaților din cadrul ANAR, Sindicatul Mureșul din Apele Române - SMAR își exprimă „profunda dezaprobare” față de declarațiile publice făcute de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, „prin care a lansat o serie de acuzații generale și nefondate la adresa salariaților instituției noastre”.

Într-o scrisoare de protest, Sindicatul Mureșul critică afirmațiile ministrului:

„Conținutul acestor afirmații, preluat și amplificat ulterior de mass-media, transmite publicului imaginea falsă a unei instituții dominate de incompetență, neglijență și lipsă de profesionalism. O astfel de prezentare, lipsită de echilibru și bază factuală, aduce un prejudiciu grav reputației profesionale a mii de oameni care lucrează zilnic în sistemul apelor”.

În același document, semnat de juristul Cornel Brişcaru, Diana Buzoianu este acuzată că a vorbit despre „structuri rigide și pline de oameni fără competențe”, despre „nevoia de curățenie” și despre „probleme cronice de ineficiență”, „fără a face distincția între conduceri politizate, decizii administrative impuse de la centru și munca reală, tehnică, desfășurată zilnic de specialiștii care mențin funcționarea sistemului de gospodărire a apelor”.

„Această confuzie deliberată între nivelul politic și cel profesional riscă să compromită în mod injust imaginea unui corp profesional esențial pentru siguranța hidrologică a țării.În locul unei analize obiective și echilibrate, mesajul public transmis de doamna ministru a alimentat o narațiune populistă care transformă personalul din Apele Române într-un țap ispășitor pentru deficiențele structurale și legislative acumulate în ani de subfinanțare, subdimensionare și amestec politic. Adevărul este că majoritatea angajaților Apelor Române își desfășoară activitatea în condiții dificile — cu resurse tehnice limitate, cu salarii modeste și cu o responsabilitate imensă privind monitorizarea, protejarea și intervenția asupra resurselor de apă. Acest personal, de multe ori anonim, este cel care stă în teren în timpul viiturilor, care răspunde la ore târzii pentru protejarea populației și care contribuie direct la siguranța infrastructurii hidrotehnice naționale”, se arată în scrisoarea publicată pe Facebook.

„Niciun document oficial și niciun raport de control nu stabilește vreo vină în sarcina Administrației Naționale „Apele Române”

Sindicatul consideră că „a-i prezenta pe acești oameni ca pe o problemă a sistemului, în loc să fie recunoscuți ca fundamentul lui”, reprezintă o „nedreptate profundă și o ofensă morală”:

„Într-un moment în care România se confruntă cu provocări majore legate de schimbările climatice, secetă și inundații, discursul public ar trebui să fie unul de susținere, nu de discreditare a celor care gestionează, la propriu, una dintre resursele vitale ale țării. Mai mult, în ceea ce privește situația de la Praid, invocată în mod repetat în declarațiile publice ale doamnei ministru, subliniem că niciun document oficial și niciun raport de control nu stabilește vreo vină în sarcina Administrației Naționale Apele Române sau a angajaților acesteia”.

Potrivit aceleiași scrisori deschise, Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor confirmă că nu există elemente de culpă instituțională sau individuală din partea Apelor Române în legătură cu evenimentul de la Praid:

„Afirmațiile făcute public despre presupuse «neglijențe» sau «complicități» ale angajaților sunt neadevărate, lipsite de fundament și au un caracter denigrator. Ele contravin chiar propriilor concluzii ale organismelor de control și creează, în mod artificial, percepția unei instituții culpabile, deși documentele oficiale demonstrează contrariul”.

Sindicatul Mureșul consideră că astfel de declarații publice, atunci când sunt formulate de la nivelul conducerii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor „nu reprezintă simple opinii, ci acte de comunicare instituțională care pot produce consecințe grave asupra reputației profesionale, a încrederii publice și a climatului intern de muncă”.

„Angajații Apelor Române merită respectul și încrederea societății”

Sindicatul Mureșul respinge ferm ideea că soluția pentru eficientizarea Apelor Române ar fi stigmatizarea colectivă a angajaților. .

„Reforma reală nu se poate construi pe bază de atacuri publice, ci prin dialog social, profesionalism și respect reciproc. Considerăm că declarațiile doamnei ministru nu doar că au generat o gravă atingere a demnității profesionale a salariaților, ci au și subminat încrederea publicului într-o instituție de importanță strategică pentru România. Ne exprimăm convingerea că angajații Apelor Române merită respectul și încrederea societății, iar nu discreditarea lor prin declarații politice conjuncturale”.