Garda Națională va fi dotată cu zeci de drone pe care să le folosească în acţiunile de control, anunță ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituția pe care o conduce va pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control.

„O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanţii din aer, achiziţionate prin fonduri din POIM şi PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o ţară mai sănătoasă”, scrie Buzoianu pe Facebook.

De asemenea, aceasta adaugă că, în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naţionale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.

Aceste drone vor fi utilizate şi când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există staţii de monitorizare.

Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

„Pe scurt: întărim controlul şi ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc şi ne fură ani din viaţă”, conchide ministrul Mediului.