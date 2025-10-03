MAE respinge declarațiile lui Putin despre alegerile din România: „Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație venite de la Moscova”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a afirmat, în cadrul forumului Valdai, că „în România procedurile democratice au fost transformate într-o farsă”.

„Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentăm iarăși și iarăși exact aceleași afirmații venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, într-o reacție trimisă pe redacția Adevărul.

Oficialul a subliniat că România nu va accepta „lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”, în condițiile în care Rusia este „agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritorii într-un război brutal de cucerire, comite crime de război, își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie”.

Declarațiile vin după ce Vladimir Putin a acuzat mai multe țări europene că „interzic oponenți politici legitimi” și „manipulează voința poporului”, dând România drept exemplu negativ.

Mai mult, la reuniunea Clubului Valdai din 2 octombrie 2025, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a răspuns în mod batjocoritor la o întrebare privind dronele rusești care au pătruns recent în spațiul aerian al unor state membre NATO.