MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București: „Prin gravitate, implicaţii şi anvergură”, incidentul din Polonia „reprezintă o escaladare fără precedent”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi,11 septembrie, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.

Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă, de către România, a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, în cursul nopţii de 9 spre10 septembrie 2025, arată MAE.

„Ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei”

Partea română a subliniat că, „prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, se mai arată în comunicat:

„Acest incident ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilităţii regionale şi a securităţii europene”

Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părţii ruse despre atacurile rusești împotriva unor obiective ucrainene, în apropierea graniţei cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre şi imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, se arată în comunicat.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri, 10 septembrie, că România este solidară cu Polonia, care a neutralizat drone rusești în interiorul propriului spaţiu aerian, precizând că, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite „pentru a reacţiona la fel” în România.