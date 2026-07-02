Intervenția de la stația de metrou Piața Victoriei s-a încheiat. Apa a fost evacuată după ore întregi de intervenții

Intervenția pentru evacuarea apei acumulate în stația de metrou Piața Victoriei s-a încheiat, au anunțat autoritățile.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pompierii au finalizat operațiunea de extragere a apei, iar motopompele folosite în regim continuu pe parcursul nopții sunt retrase din tunel.

„În urmă cu scurt timp s-a încheiat intervenția pentru extragerea apei acumulate în stația de metrou Piața Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata nopții”, au transmis reprezentanții ISU.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost una dintre cele mai afectate de furtuna care a lovit Bucureștiul în noaptea de marți spre miercuri. Din cauza infiltrațiilor masive, apa a inundat calea de rulare și peronul, iar circulația trenurilor a fost reorganizată pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Echipele de intervenție au lucrat pe tot parcursul nopții cu motopompe de mare capacitate pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametri normali de funcționare.

Rămâne de văzut când stația va fi redeschisă complet pentru călători, după verificările tehnice efectuate de Metrorex.