Un bărbat de 50 de ani din Cluj-Napoca a fost amendat cu aproape 3.900 de lei și a rămas fără permis pentru 180 de zile, după ce a fost surprins din elicopter efectuând trei depășiri neregulamentare pe DN1, în apropiere de Huedin.

„Conduita șoferului a fost observată de echipajul aerian al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat într-un elicopter, din care făcea parte și un polițist al IPJ Cluj. Informațiile au fost transmise în timp real echipajului de la sol, care a oprit autoturismul pentru control. Pentru cele trei depășiri efectuate peste marcajul longitudinal continuu, șoferul a primit trei amenzi, în valoare totală de 3.892,50 de lei. Ca măsură complementară, polițiștii i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 180 de zile”, potrivit IPJ Cluj.

Polițiștii reamintesc că depășirile neregulamentare se numără printre principalele cauze ale accidentelor grave și îi îndeamnă pe șoferi să respecte marcajele și indicatoarele rutiere și să efectueze această manevră doar atunci când este permisă și poate fi realizată în siguranță.