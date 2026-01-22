Video Curier Glovo agresat de un șofer pe o stradă din Iași. A deschis portiera și a virat brusc spre el

Un incident grav a fost surprins recent de o cameră de bord în Iași. Un curier Glovo a fost agresat de un șofer, fără motiv, în trafic. Certărețul a fost sancționat cu peste 2.600 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.

Sursa video: Facebook

În imaginile apărute în spațiul public se vede cum șoferul deschide portiera în timp ce se află în mers, discută cu curierul pe motoscuter, apoi virează brusc stânga, punându-l în pericol pe acesta.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, șoferul, un tânăr de 25 de ani, a fost identificat și sancționat contravențional conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 2.632,5 lei. De asemenea, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, iar dreptul de a conduce va fi suspendat pentru 30 de zile.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au transmis că, în urma sesizării incidentei la data de 21 ianuarie, polițiștii Biroului Rutier s-au ocupat de stabilirea întregii situații de fapt, identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale ce se impun.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public, referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.