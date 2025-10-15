search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Un Lamborghini Sián, care trebuia distrus după testele de dezvoltare, a fost salvat și recondiționat de un colecționar din Timișoara, potrivit unei publicații internaționale. Este singurul prototip supraviețuitor al modelului, primul hipercar hibrid din istoria mărcii italiene.

Lamborghini Sián FKP 37. FOTO: captura video YouTube/@Shmee150
Lamborghini Sián FKP 37. FOTO: captura video YouTube/@Shmee150

Modelul, denumit Lamborghini Sián FKP 37, a fost construit în 2019 ca omagiu adus lui Ferdinand Piëch, fostul președinte al Grupului Volkswagen. Supercarul accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 2,8 secunde și atinge 355 km/h, relatează ItalPassion.fr.

Sub capotă se află un motor V12 de 6,5 litri, combinat cu un sistem hibrid cu supercondensatori, pentru o putere totală de 819 cai putere. Au fost produse doar 63 de versiuni Coupé și 19 Roadster, iar trei prototipuri au fost create pentru testele interne ale companiei.

Cel aflat acum în România este primul prototip de dezvoltare, folosit în teste de emisii, viteză și anduranță, făcând peste 47.000 de kilometri între Italia și Germania. Tocmai această utilizare intensă i-a adus „norocul”: în loc să fie distrus, a fost păstrat și ulterior achiziționat discret de colecționarul român.

Lamborghini Sián FKP 37. FOTO: captura video YouTube/@Shmee150
Lamborghini Sián FKP 37. FOTO: captura video YouTube/@Shmee150

Mașina a fost complet recondiționată în 2024 și înmatriculată în România în 2025, fiind acum parte a unei colecții impresionante care include și modele precum Ferrari 488 Pista Piloti, McLaren 750S Spider, Lamborghini Revuelto și Porsche GT3 RS.

Exteriorul a fost refinisat într-o nuanță albastru Uranus, iar sub stratul de protecție se mai observă vopseaua albă originală. Interiorul păstrează urmele trecutului de prototip: Alcantara uzată, piese printate 3D și badge-uri lipsă. Un YouTuber pasionat de supermașini, ce călătorește în jurul lumii pentru e vizita colecții fabuloase, a testat și prezentat mașina.

Potrivit Auto Bild România, valoarea estimată a acestui exemplar unic depășește 3,5 milioane de euro, mai mult decât prețul standard al unui Sián (circa 2,5 milioane euro), datorită exclusivității și istoricului său unic.

Auto

