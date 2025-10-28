Doi tineri reținuți după ce au introdus în România 14 kg de canabis din Spania, prin curierat internațional

Doi tineri, 28 și 34 de ani, au fost reținuți după ce au introdus în România 14 kg de canabis din Spania, prin curierat, pentru vânzare. Au fost prinși în flagrant la predarea drogurilor și ridicate peste 305.000 lei, 16.500 euro și alte probe.

"La datele de 27 și 28 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în ţară de droguri de risc și trafic de droguri de risc", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit surselor, inculpatul este ”ginerele” Danei Marijuana.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii octombrie 2025, inculpații au procurat, din Spania, în scopul comercializării, cantitatea de 14 kilograme canabis, pe care au introdus-o în România prin intermediul unei firme de curierat internațional.

→ Imaginea 1/5: FOTO DIICOT

În seara de 27 octombrie 2025, inculpata a preluat, de la un punct de lucru al societății, două colete în care se afla drogul de risc și le-a transportat într-o locație situată în sectorul 1 al municipiului București, unde le-a predat inculpatului contra sumei de 21.000 euro.

Cei doi au fost prinși în flagrant imediat după încheierea tranzacției.

In urma perchezițiilor efectuate, au fost găsite și ridicate sumele de peste 305.000 lei și 16.500 euro, o pungă conținând canabis, 70 comprimate cu substanța activă alprazolam (în diferite concentrații), un grinder, obiecte purtând urme de substanță, stickuri pentru securizarea criptomonedelor, precum și alte mijloace de probă.

→ Imaginea 1/6: FOTO DIICOT

"Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile", se mai arată în comunicat.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.