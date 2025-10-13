O judecătoare din Bucureşti nu a redactat timp de patru ani o sentință penală într-un dosar de tentativă de omor

O judecătoare din București, acuzată de patru infracțiuni de abuz în serviciu, a fost trimisă în judecată pentru că nu a redactat timp de patru ani o sentință, împiedicând executarea pedepselor de 5–12 ani pentru patru condamnați de tentativă de omor.

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, având calitatea de judecător la o instanţă din Bucureşti, pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu.

”Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, arată reprezentanţii PICCJ, luni, într-un comunicat de presă.

Date din rechizitoriu

Potrivit rechizitoriului, judecătoarea ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de ”neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Faptele sale ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României, adaugă sursa citată.

”Menţionăm că prin sentinţa penală menţionată, aflată şi în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpaţi din dosarul ce făcea obiectul judecăţii cu pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsaţi liberi. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, mai arată PICCJ.

Rechizitoriul a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza în fond.

"Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie", se mai arată în comunicat.