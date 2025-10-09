Părinţii din Arad care și-au înfometat și bătut copiii, trimişi în judecată. „Le-au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică şi intelectuală”

Părinţii a doi adolescenţi din judeţul Arad au fost trimişi în judecată de procurori pentru că şi-ar fi abuzat copiii, pe care i-ar fi înfometat, i-ar fi bătut, i-ar fi pus la munci grele şi nu le-ar fi permis să meargă la şcoală.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu, tatăl copiilor, de 62 de ani, şi mama, de 48 de ani, sunt acuzaţi violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului, potrivit Agerpres.

Procurorii arată că, pe parcursul mai multor ani, părinţii şi-au supus cei doi copii "la diverse forme de abuz". I-ar fi bătut, i-ar fi obligat să facă munci grele, precum la o stână de oi, i-ar fi abuzat psihic prin ameninţări, i-ar fi neglijat prin neasigurarea nevoilor de bază.

Anchetatorii arată că băiatul şi fata, care în prezent au 15 şi 13 ani, erau înfometaţi, nu primeau îmbrăcăminte corespunzătoare "sub pretextul dificultăţilor financiare, cu toate că aceştia aveau posibilităţi financiare" şi nu erau lăsaţi să meargă la şcoală.

"Toate aceste tratamente, la care inculpaţii i-au supus pe cei doi minori, le-au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică şi intelectuală sau morală", se arată în comunicat.

Dosarul urmează să fie soluţionat de Judecătoria Ineu.

Cazul a fost făcut public de autorităţi în luna iunie, când părinţii au fost audiaţi. Familia este din satul Hodiş, comuna Bîrsa, iar minorii obţinuseră încă din luna mai ordin de protecţie faţă de părinţi. La momentul audierilor din instanţă, părinţii au negat că şi-ar fi abuzat copiii.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad declaraseră, la vremea respectivă, că cei doi copii au fost puşi sub protecţie şi au fost duşi într-un centru al unei fundaţii.