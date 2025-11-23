Video Jandarmeria demontează un videoclip fals cu un jandarm care îl susține pe Călin Georgescu: „O încercare de a dezinforma”

Jandarmeria Română atrage atenția asupra unui material video fals care circulă online, în care apare un presupus jandarm susținând o personalitate politică. Instituția subliniază că imaginile nu au nicio legătură cu Jandarmeria și fac parte dintr-o tentativă de dezinformare.

Sursa video: Facebook/ Jandarmeria Română

Jandarmeria Română avertizează asupra unui videoclip care circulă în mediul online și care conține informații generate prin inteligență artificială. Materialul îl prezintă pe un bărbat îmbrăcat într-o uniformă ce imită ținuta Jandarmeriei, transmițând un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu.

Reprezentanții instituției subliniază că imaginile sunt asociate eronat cu Jandarmeria Română, într-o tentativă de a induce în eroare opinia publică.

„În mediul online circulă un material video în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Precizăm ferm că imaginile sunt false, iar persoana prezentată nu este jandarm. Deși uniforma utilizată reproduce anumite elemente vizuale, există detalii clare – precum lipsa însemnelor oficiale, poziționarea incorectă a ecusoanelor sau a gradelor militare – care indică faptul că nu este vorba despre o uniformă autentică. Imaginile sunt asociate în mod eronat cu Jandarmeria Română, într-o încercare de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică. Reamintim faptul că Jandarmeria Română este o instituție apolitică, conform statutului său, și nu se implică în activități politice sau partizane”, transmite instituția.

Jandarmeria Română recomandă prudență publicului, având în vedere că în ultimele zile au apărut mai multe materiale false care folosesc ilegal identitatea instituției.

„Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale înșelătoare și să le semnalați de urgență atunci când apar. Vă reamintim importanța unei informări corecte și responsabile. Verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare. În această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat o campanie de prevenire și informare, care are ca scop identificarea și contracararea falsurilor ce vizează structurile MAI. Mulțumim tuturor cetățenilor care ne-au sesizat aceste materiale și vă mulțumim pentru cooperare și vigilență”, adaugă Jandarmeria Română.