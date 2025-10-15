search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti: posibila implicare a acestuia în pregătirea jafului

0
0
Publicat:

Un român care s-a furișat în Muzeul Drents, cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, va fi audiat joi, 16 octombrie, la un tribunal din Assen. Autoritățile investighează posibila implicare a acestuia în pregătirea jafului, după ce a fost identificat din imaginile de supraveghere și martori oculari.

Românul a fost suprins de camerele video ale muzeului olandez. FOTO: RTLNieuws
Românul a fost suprins de camerele video ale muzeului olandez. FOTO: RTLNieuws

Pe 20 ianuarie, cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti și brățărilor-spirală, artefacte care făceau parte din tezaurul dacic, Andrei B., român în vârstă de 38 de ani, a pătruns în Muzeul Drents din Assen fără să cumpere bilet. Cu o geantă mare de sport pe umăr, el s-a îndreptat spre aripa expoziției „Dacia, Imperiul de Argint și Aur”, unde erau expuse obiecte de patrimoniu românesc, şi a inspectat calm expoziția. La scurt timp, însă, a fost escortat afară de agenții de securitate, care au refuzat ulterior să explice cum a putut acesta intra în muzeu fără bilet.

Parchetul olandez a precizat că anchetatorii suspectează că această vizită ar fi putut fi o „investigație preliminară” în vederea furtului care urma să aibă loc cinci zile mai târziu. Cu toate acestea, surse judiciare arată că ancheta inițială asupra lui Andrei B. nu a condus la reținerea sa și că acesta nu face parte dintre cei trei suspecți principali ai furtului.

Joi, 16 octombrie, românul va apărea în faţa magistraţilor de la tribunalul din Assen, unde va fi audiat în calitate de martor.

Recunoscut de o recepţioneră

După producerea furtului, autorităţile au scos imagini pentru o perioadă mai lungă de pe camerele video de monitorizare din muzeu, Andrei B. fiind ulterior identificat pe baza acestora.

O recepționeră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut din fotografiile distribuite de autorităţi, declarând că, în urmă cu câteva zile, românul încercase să rezerve o cameră la hotel, dar cardul său de debit a fost refuzat, astfel că nu a efectuat plata și a plecat.

Pe 28 ianuarie, poliția din nordul Olandei l-a localizat și l-a interogat inițial în calitate de martor. Andrei B. a declarat că nu știa că se afla într-un muzeu și că atunci când a intrat în clădire a crezut, după nume, că este vorba despre un dealer auto Dacia, descoperind ulterior expoziția cu artefactele dacice.

Legături cu o rețea de hoți de artă

Potrivit RTL Nieuws, care citează date din anchetă, Andrei B. vizita frecvent un proprietar de restaurante italiene din sudul Germaniei, suspectat de coordonarea unei echipe care fura obiecte de artă la comandă.

Citește și: Jaful care a șocat lumea: ce nu s-a spus până acum despre artefactele geto-dacice furate. România mai are doar 10 brățări regale

Cu toate că autoritățile suspectează că românul a mers la muzeu pentru a face „investigații preliminare” pentru a identifica modalități de acces la obiectele de valoare din muzeu, el nu a fost reţinut.

Reacția muzeului

Procuratura olandeză și Muzeul Drents au refuzat să comenteze prezenţa lui Andrei B. în muzeu cu cinci zile înainte de furt şi să explice modul în care românul a reuşit să intre fără să plătească bilet.

„Nu comentăm chestiuni legate de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

Furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice

Vă reamintim că, pe 25 ianuarie, trei suspecți, indentificaţi ulterior ca fiind Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) și Jan B. (21), au pătruns în expoziție prin spargerea ușii și vitrinelor cu ajutorul unui exploziv și baros. În acest context, au fost furate trei brățări-spirală din aur și Coiful de la Coțofenești, o piesă unică din 500 î.Hr., împrumutată de la Muzeul Național de Istorie a României și asigurată pentru aproape 6 milioane de euro.

Autoritățile au desfășurat operațiuni sub acoperire pentru recuperarea obiectelor, însă Coiful nu a fost recuperat până în prezent. Informațiile sugerează că în recrutarea hoților ar fi fost implicată banda de motocicliști Hardliners şi că furtul ar fi fost realizat la ordinul unui român, însă Parchetul olandez nu a confirmat această informație.

Între timp, statul român a primit 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a informat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Plata a fost efectuată în două tranșe: 4,845 milioane de euro (85% din valoarea totală) pe 25 august și 855.000 de euro (15%) pe 12 septembrie.

Conform legislației în vigoare, suma va fi virată către bugetul de stat, iar în cazul recuperării obiectelor, asigurătorul va solicita returnarea despăgubirii, iar muzeul va recupera această sumă de la buget.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
mediafax.ro
image
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Suma maximă pe care o mai poţi plăti cu bani lichizi. Plata cash, limitată
playtech.ro
image
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Kate și William în vizită la Long Meadow Cider, au savurat mere, Profimedia (5) jpg
Ce plăcintă specială au pregătit Kate și William. Avem rețeta pentru care viitorii monarhi și-au suflecat mânecile în bucătărie
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”