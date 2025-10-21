Român recidivist, reacție surprinzătoare după ce a fost condamnat pentru a 24-a oară în Austria. Cum a fost prins

Un român a fost condamnat pentru a 24-a oară, în Austria, după o nouă serie de furturi comise prin efracție. Bărbatul, care a petrecut deja 26 de ani din viață în închisoare, a primit încă trei ani de detenție, însă a reacționat surprinzător la pronunțarea sentinței: le-a mulțumit judecătorilor.

Recidivistul, în vârstă de 49 de ani, se afla deja în arest preventiv atunci când a fost judecat, însă nu a contestat acuzațiile și și-a recunoscut faptele. El le-a spus magistraților că regretă ce a făcut și a pus infracțiunile pe seama dependenței sale de alcool, relatează krone.at.

Ironia sorții a făcut ca tocmai această problemă să-l dea de gol. În timpul unuia dintre furturi, petrecut în localitatea austriacă Hard, bărbatul a pătruns într-o boxă de bloc, a găsit acolo băuturi alcoolice, le-a consumat și a adormit la fața locului. Așa l-au găsit polițiștii, care l-au reținut fără efort.

Ce a furat

Potrivit anchetatorilor, între februarie și august 2025, românul a spart mai multe boxe de subsol din clădiri rezidențiale. De acolo a furat șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de energizant, două sticle de șampanie. Prejudiciul total a fost estimat la 5.550 de euro.

Judecătorul l-a găsit vinovat de furt calificat în formă repetată și cu scop comercial. Ca recidivist, bărbatul a primit o pedeapsă mai severă: trei ani de închisoare, la care se adaugă obligația de a plăti integral prejudiciul.

Declarațiile sale finale i-au uimit pe cei prezenți în sala de judecată. Românul a spus: „Când voi fi eliberat, mă întorc în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii.”

Mai mult, el a refuzat posibilitatea unei eliberări anticipate și a spus că dorește să execute integral pedeapsa. Sentința nu este definitivă.