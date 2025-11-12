Un român care a furat două perechi de șosete în Italia, condamnat la închisoare. „Mi-a fost frig”

Românul a fost condamnat în urma unui proces rapid și a fost pus și la plata unei amenzi de 300 de euro.

Marius B., în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în dimineața de 23 octombrie, după ce a fost prins furând bunuri pe culoarele Ovs din Via Mazzini, Pordenone-Italia, scrie Messaggero Veneto.

La audiere, Marius, apărat de avocată, a făcut declarații spontane, cerându-și scuze pentru ceea ce a făcut. Judecătorul a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, aplicând pedeapsa de opt luni și o amendă de 300 de euro pentru două fapte de furt, care au avut loc în același context, dintre care una a fost tentativă.

Tânărul de 34 de ani a beneficiat, de asemenea, de o măsură preventivă care îi interzice să rămână în provincia Pordenone. Managerul magazinului jefuit a fost, de asemenea, prezent în instanță pentru a face declarații.

Fundamental pentru arestare a fost, de fapt, raportul trimis la centrul operațional al poliției, care a făcut posibilă intervenția imediată și desfășurarea operațiunii. Pentru magazinul din Via Mazzini, acesta este deja al doilea episod de furt în decurs de cinci zile.

Potrivit celor reconstituite de procuratură, care a acuzat un furt comis și o tentativă, bărbatul adunase deja mai multe articole de îmbrăcăminte, ascunzându-le în rucsac și în buzunarele jachetei. Observat, a început să le împrăștie printre rafturi, dar a fost oprit și percheziționat de polițiști. În interiorul rucsacului, au fost găsite două perechi de șosete, bunuri care au condus la acuzația de furt.