Video Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta dronelor și rachetelor rusești. Un bebeluș a fost ucis în atac

Un bebeluș se numără printre cele trei persoane care au murit în atacurile rusești ce au rănit alte 18 în Kiev și au provocat incendii la zeci de clădiri din capitală, inclusiv la o clădire guvernamentală, au anunțat oficiali ucraineni.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat duminică faptul că un incendiu a izbucnit la clădirea guvernamentală din centrul orașului după atacul nocturn, care a început cu drone ce au lovit în valuri, urmate de tiruri cu rachete, potrivit The Guardian.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev avariată în urma atacului masiv al Rusiei, cu geamuri sparte și fațada afectată, în timp ce echipele de intervenție acționează la fața locului.

Atacurile cu drone au ucis un bebeluș și o tânără, a precizat Klitschko pe aplicația Telegram, în timp ce o femeie însărcinată s-a numărat printre cele cinci persoane rănite și transportate la spital.

Anterior, Klitschko anunțase că o femeie în vârstă a murit într-un adăpost antiaerian din cartierul împădurit Darnytskyi, situat la est de râul Nipru.

În cartierul vestic Sviatoshynskyi, mai multe etaje ale unui bloc cu nouă niveluri au fost distruse parțial, au precizat Klitschko și serviciile de urgență. Resturi de drone căzute au provocat incendii la un bloc cu 16 etaje și la alte două clădiri, a adăugat primarul.

Rusia „lovește deliberat și conștient ținte civile”, a afirmat pe Telegram șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko.

Atacuri și în nord-vestul țării

Un atac aerian rusesc asupra regiunii Sumî, în nord-estul Ucrainei, în apropiere de frontieră, a făcut un mort şi mai mulţi răniți, au făcut cunoscut autoritățile locale sâmbăta seara, transmite Agerpres.

„În urma unui atac ostil la periferia orașului Putîvl, o persoană a murit şi mai multe au fost rănite”, inclusiv un copil de nouă ani, a declarat pe Telegram guvernatorul militar regional, Oleg Grigorov.

În sud-est, un atac cu drone rusești, sâmbătă seara, în Zaporojie, s-a soldat cu cel puțin 15 răniți, dintre care patru au fost spitalizate, a declarat Ivan Fedorov, șeful administrației militare a acestei regiuni parțial ocupată de Rusia, postând imagini cu clădiri rezidențiale distruse.

Forţele Kremlinului ocupa în total aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

După trei ani şi jumătate de invazie lansată de Rusia, eforturile diplomatice ale lui Donald Trump pentru a pune capăt luptelor au stagnat în ultimele săptămâni.