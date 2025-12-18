search
Joi, 18 Decembrie 2025
Analiză Ciocolata rămâne scumpă, în ciuda scăderii prețurilor la cacao

Publicat:

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, ciocolata va face parte din cadourile pe care oamenii le vor găsi în ghete sau sub brad. Dar anul acesta, Moș Crăciun va plăti mai mult pentru a o aduce. Deși prețurile la cacao pe bursele mondiale au scăzut dramatic în 2025, după mai mulți ani de scumpiri record, consumatorii români încă nu au simțit o ameliorare semnificativă a prețurilor ciocolatei din rafturile magazinelor.

Un bărbat alege ciocolata pe care vrea să o cumpere de pe un raft
Ciocolata rămâne scumpă, în ciuda scăderii prețurilor la cacao. Foto Shutterstock

Înaintea goanei după cadouri dulci de Moș Crăciun, când vânzările de produse de sezon cresc de obicei, românii își vor umple coșul cu dulciuri mai scumpe. Potrivit ultimului raport privind tendințele activității economice, în sectorul comerțului cu amănuntul, 45,9% dintre manageri se așteaptă la o continuare a creșterii prețurilor, în timp ce doar 1,6% estimează că acestea vor scădea între noiembrie și ianuarie. Potrivit Institutului Național de Statistică, prețurile la cacao și cafea în octombrie în România au crescut cu aproximativ 21%, iar prețurile la zahăr, miere și dulciuri cu 13% în ultimul an. De asemenea, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) pentru cacao și ciocolată pudră a atins 179,61 puncte în octombrie 2025, cel mai ridicat nivel din 2015, potrivit Eurostat.

„Prețurile la cacao au scăzut brusc în 2025, după mai mulți ani de maxime record, iar prețul acestui ingredient apreciat se situează acum în jurul valorii de 5.300 dolari pe tonă, cu 13% mai mic față de luna trecută și cu 54% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Prețurile mai mici la materiile prime sugerează că presiunea asupra producătorilor și comercianților cu amănuntul se reduce. Însă, în realitate, întârzierile în lanțurile de aprovizionare și creșterile recente de taxe înseamnă că această scădere prețurilor nu s-a reflectat încă și în magazine”, a precizat analistul eToro Bogdan Maioreanu.

În plus, spune acesta, există mai multe tendințe în cazul produselor din ciocolată pe care industria se așteaptă să le dezvolte în 2026. Conform celei mai recente ediții a expoziției Tax Free World Association (TFWA) 2025, industria se va concentra pe inovație și gusturi îndrăznețe pentru anul viitor. Fisticul a fost o tendință majoră în 2025 prin ciocolata Dubai și, cel mai probabil, va continua să fie puternic și în 2026. Dar gustul surpriză este unul puternic, acru, care va fi evidențiat de yuzu și calamansi - citrice cultivate în Asia - și tamarind, care are un gust similar cu un amestec de lămâie înțepătoare și caramel dulce.

O altă tendință este premiumizarea - prin care consumatorii caută produse de calitate superioară și sunt dispuși să plătească mai mult pentru acestea - produse cu arome rafinate, ambalaje elegante, ediții exclusive și limitate, atrăgătoare pentru consumatorii care caută opțiuni de cadouri premium. Potrivit TFWA, dulciurile continuă să domine segmentul cadourilor, iar companii precum Mars, Lindt și Mondelez și-au intensificat eforturile în această direcție cu ambalajecu un design deosebit sau ediții de colecție.

Anul viitor pare a fi unul interesant pentru iubitorii de ciocolată, dar prețurile de pe rafturi ar putea fi în continuare o preocupare pentru români, care se pregătesc pentru un nou val de creșteri de impozite începând cu ianuarie 2026.

Prețurile la cacao scad brusc pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor de iarnă

Scăderea prețurilor la cacao a accelerat la -45% de la debutul anului, prețul unei tone de cacao fiind de 5.000 de dolari.

„După doi ani de tensiuni, corecția actuală readuce prețurile la cacao la niveluri mai raționale. Dar ar fi iluzoriu să vorbim despre o normalizare: sectorul rămâne fragil din cauza constrângerilor structurale și a concentrării geografice foarte ridicate a producției de boabe de cacao”, se arată într-o analiză realizată de Coface.

După ce a atins aproape 12.000 de dolari/tonă la sfârșitul anului 2024, cacao se tranzacționează acum la aproximativ 5.000 de dolari/tonă, o scădere de peste 50% într-un an. Această scădere bruscă poate fi explicată prin doi factori: previziunile optimiste privind recolta din Coasta de Fildeș și sfârșitul speculațiilor care au alimentat creșterea prețurilor în 2024. În ciuda acestei scăderi, prețurile rămân de două ori mai mari decât media din perioada 2012-2022 (2.525 dolari/tonă).

Deși efectele El Niño și ale virusului CSSSV1, s-au atenuat, deficitul de aprovizionare rămâne, iar problemele din 2024 persistă. Plantațiile îmbătrânesc, investițiile rămân prea limitate, iar producția este foarte concentrată din punct de vedere geografic. Coasta de Fildeș și Ghana reprezintă împreună aproape 60% din producția mondială, procentul ajungând la 70% dacă includem și restul Africii de Vest. Sectorul cacao este, prin urmare, extrem de vulnerabil la orice perturbare a aprovizionării din această regiune.

Consumul de ciocolată continuă să crească, impulsionat de Asia și de segmentele premium. Ciocolata etică, ecologică și cu conținut redus de zahăr câștigă teren, la fel ca și cacaua certificată (Fairtrade, Rainforest Alliance). În același timp, țările producătoare, precum Coasta de Fildeș și Ghana, încearcă să crească ponderea măcinării interne pentru a obține o valoare mai mare.

Africa de Vest rămâne dominantă, dar America Latină, în special Ecuador, își propune să depășească Ghana până în 2027, vizând o producție de 650.000 de tone de cacao pe an. Inițiativele de trasabilitate impuse de UE și mecanismul Prețului de referință pentru un venit decent (PRRD) pus în aplicare de guvernele din Ghana și Coasta de Fildeș – care stabilește un preț minim pentru producători (prețul la poarta fermei) de 3.408 USD/tonă în Ghana și 2.650 USD/tonă în Coasta de Fildeș – sporesc simultan presiunea pentru un lanț de aprovizionare durabil și transparent.

