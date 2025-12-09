Investiție americană majoră. România va prelucra pământuri rare pentru tehnologiile de apărare și spațiale occidentale

România se pregătește să devină jucător strategic pe piața pământurilor rare, printr-o fabrică dezvoltată de Nuclearelectrica și Critical Metals, menită să proceseze resurse din Groenlanda, să reducă dependența UE de China și să întărească securitatea economică și militară.

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare, transmite Profit.ro.

Fabrica va transforma concentratul extras de la mina Tanbreez din Groelanda, la care CRML este acționar majoritar, în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană - consolidând strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare. Cele două companii au semnat Fișa de Termeni pentru crearea societății comune.

România obține acces la jumătate din resursele Tanbreez

CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei, “în condiții de piață competitive, convenite de comun acord”.

Compania va produce magneți pentru industriile aerospațială și militară. Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China - care controlează în prezent peste 80% din procesarea globală a pământurilor rare - și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice.

„Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică — ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, a transmis Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.

Finanțare UE pentru accelerarea proiectului

Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare, arată și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul - de la mină până la procesare”, a declarat Ivan după semnarea documentului.

CRML și Guvernul României vor solicita fonduri europene pentru viitorul proiect, din pachetul de 3,5 miliarde de euro anunțat recent pentru proiecte din industria metalelor rare, conform CRML.

Cine este actorul global din spatele proiectului

Critical Metals, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice și având sediul corporativ la New York, este specializată în extracția și prelucrarea de metale și minerale critice. Compania este deținută majoritar de European Lithium, cu sediul în Australia. Acțiunile Critical Metals se apreciau cu 1,9% la puțin timp după deschiderea tranzacțiilor marți, la 9,93 dolari, preț care conferă companiei o capitalizare de piață de aproape 1,17 miliarde de dolari.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei. Celălalt activ important al companiei este proiectul de litiu Wolfsberg, din Austria. Wolfsberg este prima mină autorizată complet din Europa și este amplasată strategic, având acces la infrastructură rutieră și feroviară deja existentă.