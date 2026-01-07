search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cursuri suspendate din cauza vremii în mai multe școli din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova

0
0
Publicat:

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat întreruperi ale energiei electrice, ale agentului termic și drumuri impracticabile, mai multe unități de învățământ din România vor suspenda cursurile cu prezență fizică în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În județul Hunedoara, nu vor avea loc cursuri la Școala Primară General Berthelot și la Școala Gimnazială Răchitova, iar în Mehedinți, la Școala Gimnazială Balta. În Sălaj, suspendarea se aplică Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Marca, Școlii Primare Glod și Liceului Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău.

De asemenea, în județul Galați, Liceul Tehnologic „Radu Negru” și Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 din Galați, vor desfășura cursurile online pe 8 și 9 ianuarie (doar grădinița pe 8 ianuarie). În Prahova, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 din Ploiești va trece la cursuri online în perioada 8–16 ianuarie, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor.

Consiliile de administrație ale unităților afectate vor stabili măsuri pentru recuperarea orelor suspendate, iar informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
gandul.ro
image
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani
antena3.ro
image
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
ANM anunţă două anotimpuri în România! Unde va fi iarnă în toată regula? Zona în care primăvara îşi face simţită prezenţa
playtech.ro
image
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind furtul Coifului de Aur furat din Muzeul Drents! Olandezii au mințit, acuză fostul director al Muzeului Național de Istorie
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Vladimir Drăghia, primele declarații despre divorț la întoarcerea de la „Desafio: Aventura”! În ce relații este cu soția după ce a petrecut două luni în Thailanda?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine