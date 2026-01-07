Cursuri suspendate din cauza vremii în mai multe școli din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat întreruperi ale energiei electrice, ale agentului termic și drumuri impracticabile, mai multe unități de învățământ din România vor suspenda cursurile cu prezență fizică în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.

În județul Hunedoara, nu vor avea loc cursuri la Școala Primară General Berthelot și la Școala Gimnazială Răchitova, iar în Mehedinți, la Școala Gimnazială Balta. În Sălaj, suspendarea se aplică Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Marca, Școlii Primare Glod și Liceului Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău.

De asemenea, în județul Galați, Liceul Tehnologic „Radu Negru” și Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 din Galați, vor desfășura cursurile online pe 8 și 9 ianuarie (doar grădinița pe 8 ianuarie). În Prahova, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 din Ploiești va trece la cursuri online în perioada 8–16 ianuarie, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor.

Consiliile de administrație ale unităților afectate vor stabili măsuri pentru recuperarea orelor suspendate, iar informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.