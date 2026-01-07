Gest curajos al unei adolescente din Cluj: a cerut ajutor la 112 când părinții se amenințau reciproc

O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 pentru a cere ajutor chiar în momentul în care părinții ei se certau violent. La scurt timp după apel, polițiștii au ajuns la ușa casei, iar ambii adulți au ajuns să fie cercetați penal. Tatăl minorei este vizat acum de un ordin de protecție și nu are voie să se apropie de fosta parteneră.

Potrivit anchetei, părinții fetei erau separați de mult timp, iar adolescenta se afla în grija tatălui. Conform raportului oficial al poliției, scandalul a izbucnit când femeia s-a prezentat la domiciliul fostului partener, revendicându-și dreptul de a locui și ea în locuință, scrie știrileprotv.ro.

Disputa a escaladat rapid, trecând de la ceartă la amenințări directe. Femeia a reclamat că a fost agresată fizic în timpul incidentului, în timp ce bărbatul susține că a încercat doar să o evacueze forțat, prinzând-o de braț.

Adolescenta intervine pentru a opri violența

Temându-se că situația ar putea degenera și mai mult, fata a apelat imediat Serviciul de Urgență 112. „Am sunat pentru că nu știam ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu venea poliția”, au relatat surse apropiate cazului.

Un echipaj de poliție a ajuns rapid la fața locului și a aplanat conflictul. Ambii părinți sunt acum cercetați penal: bărbatul pentru lovire și alte violențe, iar femeia pentru violare de domiciliu.

Ordin de protecție emis de Judecătoria Turda

Ulterior, Judecătoria Turda a analizat probele și a emis un ordin de protecție pe două luni. Conform deciziei, tatăl minorei nu are voie să se apropie de fosta parteneră sau să încerce orice formă de contact pe durata ordinului. Respectarea acestei măsuri este monitorizată de structurile de Poliție din cadrul MAI.