Reorganizare de război: Ce se ascunde în spatele remanierii din serviciile secrete ale Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat o serie de schimbări importante în conducerea principalelor instituții de securitate ale țării, într-un nou val de rotații la nivel înalt, pe fondul războiului cu Rusia și al controverselor politice interne.

Prin decrete semnate la 5 ianuarie, Zelenski l-a inclus pe Kirilo Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale, în componența Consiliului Național de Securitate și Apărare (RNBO). În același timp, Oleg Ivașcenko a fost retras din RNBO pentru a prelua conducerea Direcției Principale de Informații Militare (GUR).

Totodată, general-maiorul Oleksandr Poklad a fost numit prim-adjunct al șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Alți doi adjuncți au fost desemnați în structura de conducere a serviciului: Andrii Tupikov, fost șef al departamentului de contrainformații, și Denis Kilîmnik, care va conduce și Centrul Antiterorist al SBU.

Anunțurile vin în contextul unei reorganizări mai ample a aparatului de securitate, declanșată după demisia lui Vasîl Maliuk din funcția de șef al SBU.

Demisia lui Maliuk și continuarea operațiunilor

Zelenski a confirmat că Maliuk va părăsi funcția de conducere a SBU, dar va rămâne în cadrul instituției pentru a se concentra pe operațiuni speciale împotriva Rusiei.

„El știe cel mai bine cum să facă acest lucru și va continua să acționeze în cadrul sistemului SBU”, a declarat președintele, adăugând că a discutat deja cu Maliuk posibili candidați pentru preluarea conducerii serviciului.

Într-un comunicat separat, Maliuk a afirmat că va rămâne implicat în ceea ce a descris drept operațiuni asimetrice de nivel mondial, menite să provoace „daune maxime” Moscovei.

Controverse și presiuni politice

Demisia sa vine după mai multe zile de speculații privind o posibilă revocare, pe fondul unui scandal legat de lupta anticorupție. Potrivit presei ucrainene, Maliuk s-ar fi aflat sub presiune directă din partea președintelui, fiind perceput ca una dintre figurile centrale implicate într-o acțiune coordonată împotriva instituțiilor anticorupție.

Criza a izbucnit în vara anului trecut, când parlamentul a adoptat o lege care a limitat independența Biroului Național Anticorupție (NABU) și a Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). Sub conducerea lui Maliuk, SBU a reținut mai mulți angajați ai NABU, acuzați de legături cu Rusia.

Autoritățile au susținut că măsurile au avut un caracter de contrainformații, însă activiștii anticorupție au respins această explicație, afirmând că anchetele vizau detectivi care investigau persoane apropiate de administrația prezidențială. Cei reținuți au fost ulterior eliberați.

Un bilanț militar semnificativ

Controversele politice contrastează cu bilanțul operațional al lui Maliuk în timpul războiului. Numit oficial la conducerea SBU în februarie 2023, după ce fusese interimar, el a supervizat unele dintre cele mai îndrăznețe operațiuni ale Ucrainei.

Sub conducerea sa, SBU a desfășurat atacuri în profunzimea teritoriului rus și în zonele ocupate. Printre acestea se numără Operațiunea „Pânza de păianjen”, în care drone ascunse în camioane au lovit baze aeriene rusești aflate la mii de kilometri de granița Ucrainei.

De asemenea, serviciul a raportat un atac cu drone maritime asupra unui submarin rusesc în portul Novorossiisk și a fost implicat în mai multe lovituri asupra Podului Crimeei, o infrastructură-cheie pentru logistica rusă.

Reacții din partea armatei

Pe măsură ce presiunea asupra lui Maliuk a crescut, mai mulți comandanți militari de rang înalt au avertizat public împotriva demiterii sale, susținând că o astfel de decizie ar putea slăbi una dintre cele mai eficiente instituții de securitate ale Ucrainei.

Intervențiile lor publice au fost neobișnuite și au subliniat sensibilitatea momentului, în condițiile în care armata evită, de regulă, comentariile politice.

Demisia lui Maliuk trebuie acum validată de parlament, unde partidul președintelui deține majoritatea. Între timp, Zelenski l-a numit pe Evghenii Hmara, comandantul unității speciale Alpha, în funcția de șef interimar al SBU.

Hmara este considerat un ofițer cu experiență, unitatea sa fiind una dintre cele mai eficiente din forțele de apărare ale Ucrainei.

Schimbările recente vin la scurt timp după numirea lui Kirilo Budanov în fruntea Administrației Prezidențiale, ceea ce face ca Vasil Maliuk să fie al doilea lider important din zona de securitate care părăsește o funcție de top într-un interval scurt.