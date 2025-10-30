Cât de mult control are China asupra mineralelor critice ale lumii

China se află în centrul lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale de astăzi. De la vehiculele electrice la semiconductori, multe dintre tehnologiile care stau la baza industriei moderne depind de minerale critice care sunt extrase, rafinate sau controlate de China.

China domină producția a cel puțin 15 minerale sau grupuri de minerale critice , inclusiv galiu (98,7%), magneziu (95%), tungsten (82,7%) și pământuri rare (69,2%), potrivit unei analize publicate joi. Aceste materiale sunt vitale pentru energia curată, apărare și electronică.

Pe lângă faptul că este principalul producător, țara controlează și o mare parte din capacitatea de rafinare pentru multe dintre aceste minerale. De exemplu, aproximativ 90% din pământurile rare sunt rafinate în China.

Acest monopol a devenit o preocupare majoră pentru alte națiuni, administrația Trump insistând în prezent asupra creșterii producției interne a acestor materiale.

Sursa Visual Capitalist

Deși dominația Chinei este de neegalat, câteva alte națiuni joacă roluri esențiale. Brazilia reprezintă aproape 91% din producția globală de niobiu, un mineral esențial pentru oțelul de înaltă rezistență utilizat în conducte și motoare de avioane.

Republica Democrată Congo deține 75,9% din producția de cobalt și 41,9% din producția de tantal - ambele indispensabile pentru baterii și microelectronică.

Africa de Sud este o altă țară grea, furnizând 70,6% din platina mondială și aproape jumătate din crom.

Eforturile occidentale de a reechilibra lanțurile de aprovizionare

Australia, Statele Unite și alte națiuni occidentale au căutat să diversifice producția și să reducă dependența de materialele chinezești.

Australia este acum lider în producția mondială de litiu, cu 36,7%, contribuind la ancorarea lanțurilor de aprovizionare cu vehicule electrice non-chineze. Între timp, SUA rămâne cel mai mare producător de beriliu din lume, reprezentând jumătate din totalul aprovizionării globale. Cu toate acestea, dependența generală a Chinei rămâne ridicată.

SUA şi Australia au semnat un acord privind exploatarea pământurilor rare

SUA şi Australia au semnat la 20 octombrie un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe această piaţă, relatează BBC.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că acordul va sprijini o serie de proiecte „gata de implementare” în valoare de 8,5 miliarde de dolari (13 miliarde de dolari australieni; 6,3 miliarde de lire sterline), care vor extinde capacităţile de exploatare şi prelucrare ale ţării sale, potrivit news.ro.

Acesta prevede investiţii de 1 miliard de dolari din partea celor două ţări în proiecte din SUA şi Australia în următoarele şase luni, potrivit unui text-cadru.

SUA şi Australia lucrează la aceste probleme încă din primul mandat al lui Trump. Albanese a subliniat însă că acest ultim acord va duce parteneriatul la „un nivel superior”.

Decizia Chinei din aprilie de a suspenda exporturile unei game largi de minerale critice și magneți a bulversat lanțurile de aprovizionare centrale pentru producătorii de automobile, producătorii aerospațiali, companiile de semiconductori și contractorii militari din întreaga lume.

Măsura subliniază dominația Chinei în industria mineralelor esențiale și este văzută ca o pârghie de către China în războiul său comercial în curs cu președintele american Donald Trump.

Trump a încercat să redefinească relația comercială cu principalul rival economic al Statelor Unite, China, prin impunerea unor tarife ridicate pentru miliarde de dolari de bunuri importate, în speranța de a reduce un deficit comercial mare și de a readuce în țară producția pierdută.

Trump a impus Chinei tarife vamale de până la 145%, pentru a le reduce ulterior, după ce piețele bursiere, de obligațiuni și valutare s-au revoltat din cauza naturii radicale a taxelor. China a răspuns cu propriile sale tarife și își valorifică poziția dominantă în lanțurile de aprovizionare cheie pentru a-l convinge pe Trump să renunțe.