Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
Internările și operațiile, suspendate la Spitalul de Copii din Iași, unde a fost descoperită o bacterie periculoasă în apa de la robinet

Publicat:

O bacterie periculoasă, Pseudomonas aeruginosa, a fost identificată în rețeaua internă de apă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat nivelul de clor rezidual liber a scăzut sub limita minim admisă, a anunțat ministerul Sănătății. Autoritățile au declarat stare de alertă sanitară și au dispus măsuri de urgență cu caracter preventiv.

Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași FOTO: FB
Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași FOTO: FB

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la Iași, a declarat că deciziile au fost adoptate în urma unei ședințe de urgență la care au participat reprezentanți ai DSP, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii și Consiliului Județean Iași.

„Analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat, în două rânduri, scăderi ale concentrației de clor rezidual liber — parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile — sub limita minim admisă. Această situație a favorizat colonizarea microbiologică a rețelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenția imediată a autorităților sanitare”, a declarat ministrul Sănătății.

Potrivit ministrului, în probele prelevate din spital a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis, precum și depășiri ale numărului total de bacterii mezofile.

Activitatea unității medicale a fost restrânsă temporar

Internările și intervențiile chirurgicale programate au fost suspendate, iar cazurile critice din Unitatea de Primiri Urgențe sunt redirecționate către alte spitale, pentru asigurarea continuității actului medical în condiții de siguranță.

În cursul nopții, DSP Iași a recoltat noi probe de apă pentru analize microbiologice și fizico-chimice din mai multe zone ale spitalului, inclusiv din ATI, blocul operator, UPU, secții medicale și punctul termic. Au fost recoltate, de asemenea, probe de pe suprafețe și tegumente, atât de la pacienți, cât și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare și vor sta la baza deciziilor ulterioare.

Pentru a asigura funcționarea spitalului în condiții de siguranță, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis alocarea a 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată din Rezerva de Stat, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical. Totodată, a fost sistat consumul apei din rețeaua internă a spitalului până la confirmarea conformității acesteia.

Potrivit rezultatelor analizelor chimice, șapte din cele opt probe de apă prelevate din unitatea sanitară au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă. Examenul microbiologic a indicat neconformități în șase din cele opt probe, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în același număr de probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.

Ministrul Sănătății a precizat că situația este monitorizată permanent și că, în cazul în care va fi necesar, pacienții pot fi transferați inclusiv către spitale din București.

„Suntem pregătiți să intervenim imediat, în coordonare cu DSU, pentru transferul pacienților în condiții de siguranță deplină”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În paralel, la nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse mai multe unități medicale pediatrice din București și din țară, pregătite să preia urgențele majore, dacă situația o va impune.

APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare

Furnizorul de apă APAVITAL a transmis că apa distribuită prin rețeaua publică a municipiului Iași este potabilă și nu prezintă risc de contaminare.

„Apa distribuită de APAVITAL prin reţeaua publică din municipiul Iaşi şi din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană, neexistând nici o analiză care să confirme o astfel de suspiciune. Dorim să reasigurăm toţi consumatorii că ApaVital derulează un program riguros şi continuu de monitorizare a calităţii apei”, a precizat conducerea APAVITAL din Iaşi.

Potrivit furnizorului ieşean de apă potabilă, echipele APAVITAL prelevează şi analizează probe din sursele, staţiile de tratare şi punctele strategice din reţeaua publică, asigurându-se în permanenţă că apa livrată prin branşamentele reţelei de apă către utilizatori respectă toate standardele de potabilitate şi este sigură pentru consumul uman.

„Putem avea cu toţii deplină încredere în sistemul public de alimentare şi în corectitudinea realizării analizelor noastre de laborator, apa potabilă furnizată de APAVITAL putând fi consumată fără nici un risc”, au mai precizat reprezentanţii APAVITAL.

