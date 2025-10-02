Un bebeluș a murit după depistarea unei bacterii periculoase la Spitalul Județean din Baia Mare. Alți trei au fost salvați

Un bebeluș născut prematur a murit, iar alți trei au fost salvați la timp de medicii de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, după ce au fost depistați cu bacteria Klebsiella pneumoniae, extrem de rezistentă la antibiotice.

Alarma a fost dată în doar șase ore, când echipa medicală a reuşit să identifice bacteria cu ajutorul testelor de genetică moleculară. Ulterior, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Maramureş a fost notificată, iar echipe mixte au început verificările, recoltând probe de pe suprafeţe, din sălile de naştere, terapie intensivă neonatală şi de pe mâinile personalului medical.

„În momentul în care noi am identificat prezența bacteriei la acești copii, noi am notificat telefonic DSP Maramureș ca și eveniment deosebit. Am identificat 4 copii care erau infectați cu aceeași bacterie. În următoarele 10 minute de la notificarea DSP Maramureș am recoltat probe de sanitație de pe suprafețe, de pe mâinile personalului medical, iar DSP a intervenit extrem de repede, practic în următoarele 2 ore au venit și ei și împreună am început demersurile de verificare, control și recoltare de probe. În urma acestora nu s-a identificat pe nicio suprafață prezența acestei bacterii, nici pe mâinile personalului. Probe s-au recoltat de peste tot, inclusiv din sala de naștere, din compartimentul de terapie intensivă, din blocul operator, din secție neonatologie, de pe mâinile personalului – medici, asistenți, personal auxilial”, a declarat dr. Lucian Bogdan, director medical al unităţii, conform publicației VasileDale.ro.

Ancheta epidemiologică a arătat că bacteria ar fi fost adusă în spital de mama bebeluşului decedat, care era colonizată cu Klebsiella pneumoniae, deşi nu fusese spitalizată anterior şi nu urma tratamente cu antibiotice.

„Acea bacterie a fost identificată în probele biologice recoltate din acea zonă anatomică de care se ocupa specialitatea de obstretică, în condițiile în care pacienta nu fusese spitalizată niciodată și nu urmase niciun tratament cu antibiotic. Probele au fost recoltate în momentul internării. Ea practic era colonizată cu această bacterie. Nu știm de unde”, a completat directorul unității medicale.

În urma verificărilor, DSP a constatat deficienţe legate de materialele sanitare, iar Comitetul Director al spitalului a decis suspendarea temporară a atribuţiilor pentru doi asistenţi şefi – de la sala de naşteri şi neonatologie – responsabilităţile lor fiind preluate de alţi colegi.

„Din păcate unul dintre copii a decedat. Este vorba despre acel copil prematur care era extrem de grav. Decesul copilului s-a datorat situației generale și patologiei asociate și nu s-a stabilit o cauzalitate cu această bacterie. El o avea, dar el era extrem de grav înainte de a debuta infecția. El a fost grav din momentul în care s-a născut. Ceilalți trei au fost tratați , copiii find acasă sănătoși”, a mai precizat dr. Lucian Bogdan.

Cazul aduce aminte de tragedia petrecută recent la Spitalul pentru Copii din Iași. Zilele trecute, un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie. Managerul spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a fost demis.