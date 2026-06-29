Consiliului Suprem de Apărare a Țării decide luni ce forțe trimite România în misiuni externe în 2027. Stabilirea obiectivelor pentru Summitul NATO, punctul central al agendei

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, la ora 15:00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află stabilirea obiectivelor României pentru Summitul NATO de la Ankara din 2026, precum și aprobarea forțelor și mijloacelor Armatei Române ce pot fi puse la dispoziție pentru misiuni și operații în afara țării în anul 2027.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința va aborda două teme centrale: „obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026” și „forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027”.

Un alt punct important pe ordinea de zi îl reprezintă situația navigației aeriene, după suspendarea Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma Sentinței nr. 360 din 27 februarie 2026.

Membrii CSAT vor analiza „implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian”.

Administrația Prezidențială precizează că discuțiile nu se vor limita la aceste subiecte.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată în comunicat.