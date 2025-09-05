Incident la Gara de Nord: o tânără și-a prins mâna în ușa unui tren

Un incident neobișnuit a avut loc vineri, în Gara de Nord din București, la trenul cu destinația Suceava. O pasageră de aproximativ 20 de ani a încercat să urce în ultimul moment, iar mâna i-a fost prinsă în ușa vagonului.

Pasagera de aproximativ 20 de ani și-a prins mâna în ușa unui vagon dintr-un model mai vechi, cu uși grele, în momentul în care a încercat să urce în trenul cu destinația Suceava.

La fața locului au ajuns de urgență un echipaj SMURD și Poliția.

Din fericire, fata nu a suferit răni grave: ea nu și-ar fi rupt mâna, potrivit martorilor. Deși i s-a recomandat să meargă la spital pentru investigații, aceasta a refuzat și a ales să-și continue călătoria.