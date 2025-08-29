search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Incendiu puternic la Glina: 14 autospeciale intervin pentru stingerea flăcărilor. Este risc de propagare spre locuințe

0
0
Publicat:

Un incendiu puternic a izbucnit, joi, la Glina, județul Ilfov, unde flăcările au cuprins vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, amenințând locuințele din apropiere. 

Pompierii au trimis zeci de echipaje la fașa locului / Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov FB
Pompierii au trimis zeci de echipaje la fașa locului / Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov FB

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) anunță că zeci de pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu puternic ce a izbucnit din cauza vegetației uscate, dar și din cauza unor anvelope și alte deșeuri în localitatea Glina, județul Ilfov.

La fața locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, după ce flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, existând risc de propagare către locuințele din zonă.

Echipele de intervenție acționează pentru limitarea și lichidarea incendiului, astfel încât acesta să nu afecteze gospodăriile din apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri, localitatea Glina, Ilfov. Sunt alertate 14 autospeciale de stingere, incendiul se manifesta pe o suprafata de 5 hectare, cu risc de propagare la locuinte”, a transmis ISU.

Centrul Info Trafic a anunțat că circulația mașinilor este restricționată pe Centura Capitalei

În urma acestui eveniment major, Centrul Info Trafic anunță șoferii că circulația mașinilor este oprită pe DNCB (Centura București), în zona localității Glina, județul Ilfov.

Polițiștii au precizat că reluarea circulației pe e DNCB (Centura București), în zona localității Glina, județul Ilfov, în parametri normali va fi făcută în jurul orei 16:30, potrivit b365.ro.

Restricționarea traficului este aplicată pentru ca echipajele de pompieri să intervină asupra flăcărilor. Focul a început să se extindă pe o suprafață mai mare. Astfel, pompierii încearcă să stingă flăcările pentru ca acestea să nu ajungă la locuințele celor din apropierea 

Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” a transmis imagini de la fața locului. Acesta a specificat faptul că se aglomerează. Cineva a mai adăugat că mașinile sunt întoarse din acel punct specificat și de polițiști.

Nu au fost semnalate victime în urma izbucnirii acestui incendiu. Tocmai pentru evitarea unor incidente de acest gen, șoferilor și locuitorilor din zona Glina le este recomandat să evite această zonă. Aceștia nu ar trebuie să se apropie de locul incendiului până când pompierii nu reușesc să oprească extinderea flăcărilor, mai arată sursa citată. 

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
mediafax.ro
image
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
playtech.ro
image
El este omul de fotbal din România care a câștigat 230.000 de euro la Loto. Cum a dat lovitura
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Ricky Martin revine în România! Unde și când va avea loc concertul
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Horoscop luna Septembrie 2025. Trei zodii care trag lozul norocos
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Vedetele care au înlocuit șamponul cu săpunul de casă: „Părul crește mai repede”. Sfatul hairstyliștilor: „Poți să te speli și cu pudră de aur, dacă....”
click.ro
image
Filmul din 2023 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?