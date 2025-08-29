Incendiu puternic la Glina: 14 autospeciale intervin pentru stingerea flăcărilor. Este risc de propagare spre locuințe

Un incendiu puternic a izbucnit, joi, la Glina, județul Ilfov, unde flăcările au cuprins vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, amenințând locuințele din apropiere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) anunță că zeci de pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu puternic ce a izbucnit din cauza vegetației uscate, dar și din cauza unor anvelope și alte deșeuri în localitatea Glina, județul Ilfov.

La fața locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, după ce flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, existând risc de propagare către locuințele din zonă.

Echipele de intervenție acționează pentru limitarea și lichidarea incendiului, astfel încât acesta să nu afecteze gospodăriile din apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri, localitatea Glina, Ilfov. Sunt alertate 14 autospeciale de stingere, incendiul se manifesta pe o suprafata de 5 hectare, cu risc de propagare la locuinte”, a transmis ISU.

Centrul Info Trafic a anunțat că circulația mașinilor este restricționată pe Centura Capitalei

În urma acestui eveniment major, Centrul Info Trafic anunță șoferii că circulația mașinilor este oprită pe DNCB (Centura București), în zona localității Glina, județul Ilfov.

Polițiștii au precizat că reluarea circulației pe e DNCB (Centura București), în zona localității Glina, județul Ilfov, în parametri normali va fi făcută în jurul orei 16:30, potrivit b365.ro.

Restricționarea traficului este aplicată pentru ca echipajele de pompieri să intervină asupra flăcărilor. Focul a început să se extindă pe o suprafață mai mare. Astfel, pompierii încearcă să stingă flăcările pentru ca acestea să nu ajungă la locuințele celor din apropierea

Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” a transmis imagini de la fața locului. Acesta a specificat faptul că se aglomerează. Cineva a mai adăugat că mașinile sunt întoarse din acel punct specificat și de polițiști.

Nu au fost semnalate victime în urma izbucnirii acestui incendiu. Tocmai pentru evitarea unor incidente de acest gen, șoferilor și locuitorilor din zona Glina le este recomandat să evite această zonă. Aceștia nu ar trebuie să se apropie de locul incendiului până când pompierii nu reușesc să oprească extinderea flăcărilor, mai arată sursa citată.