Video Acoperișul unui fost restaurant din București a luat foc. Locuitorii și șoferii au fost avertizați să evite zona

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, 28 august, la fostul restaurant „Mărul de Aur”, situat pe strada Sevastopol din București. Focul se manifestă la acoperișul clădirii, iar autoritățile au intervenit prompt.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție (fost restaurant - n.r. Mărul de Aur), str. Sevastopol, București”, au transmis autoritățile. Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe.

La fața locului au fost alertate șase autospeciale de stingere, iar pompierii lucrează pentru a controla flăcările și a preveni extinderea incendiului. În sprijinul intervenției, a fost emis și un mesaj RO-Alert prin care locuitorii și șoferii din zonă au fost avertizați să evite zona.

„Alertă extremă: incendiu major cu degajări mari de fum produs la restaurant dezafectat – zona Calea Victoriei. Ocoliți/evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul transmis.

Intervenție la înălțime și forțe suplimentare

Pompierii acționează de la înălțime, utilizând autoscară, iar în intervenție sunt implicate opt autospeciale de stingere. Eforturile se concentrează pe limitarea extinderii flăcărilor și protejarea locuințelor din apropiere.

→ Imaginea 1/6: Incendiu puternic la fostul restaurant „Mărul de Aur” din București FOTO: ISU

Nu este primul incendiu în clădire

Aceasta nu este prima intervenție la această locație. Pompierii au mai intervenit aici pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024, după cum au transmis autoritățile.

Recomandările autorităților rămân aceleași: evitați zona și permiteți intervenția eficientă a pompierilor.