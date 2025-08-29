search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
Video Incendiu puternic la un restaurant unde era o petrecere de majorat. Aproximativ 70 de persoane, evacuate

Publicat:

Un incendiu puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit joi seară la restaurantul Levant din municipiul Galați, afectând grav construcția și forțând autoevacuarea a aproximativ 70 de persoane.

Un incendiu puternic a izbucnit la restaurantul Levant din Galați FOTO: Captură video
Un incendiu puternic a izbucnit la restaurantul Levant din Galați FOTO: Captură video

Un incendiu puternic a izbucnit joi seară la restaurantul Levant din municipiul Galați, unde se desfășura o petrecere de majorat. Aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță, însă flăcările au distrus aproape întreaga clădire.

Intervenție de amploare a pompierilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a anunțat joi seară că incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă. „În aceste momente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galați. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Pentru gestionarea situației acționează: 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime, o autocisternă”, a transmis ISU Galați, potrivit Agerpres

Din primele informații, în momentul izbucnirii incendiului în local se desfășura o petrecere de majorat. Misiunea este în dinamică, iar forțele de intervenție depun toate eforturile pentru limitarea și lichidarea incendiului, au mai precizat reprezentanții ISU.

Pagube uriașe

Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție, iar pompierii au reușit să stingă incendiul abia în jurul orei 01:00, în noaptea de joi spre vineri. Au ars aproximativ 700 de metri pătrați din clădire, spațiul de depozitare, terasa și o autoutilitară parcată lângă restaurant.

Potrivit ISU Galați, construcția a fost afectată în proporție de 80%.

Primele cercetări arată că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări aprinse lăsate nesupravegheate.

Galaţi

