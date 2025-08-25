Incendiu de vegetație scăpat de sub control la Buzău. Flăcările au cuprins trei TIR-uri și două microbuze

Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit luni după-amiază în localitatea Tăbărăști, comuna Gălbinași, și s-a extins rapid la un parc auto din apropiere.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, focul a cuprins trei cabine de TIR și două microbuze.

„Ora 13:20, pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Tăbărăști, comuna Gălbinași. Flăcările s-au extins la un parc auto din zonă, unde ard trei cabine de TIR și două microbuze”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

Situație în desfășurare

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, pompierii încercând să limiteze extinderea incendiului și să protejeze bunurile din apropiere.

„Intervenţia este în desfăşurare, situaţia este dinamică”, au mai precizat reprezentanţii ISU Buzău, potrivit News.ro.