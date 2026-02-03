Înalta Curte a decis să analizeze recursurile depuse de manelistul Dani Mocanu și fratele său

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi, în principiu, discutarea cererii de recurs în casaţie depusă de manelistul Dani Mocanu şi fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi încearcă să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Admiterea în principiu a recursului în casaţie este doar un filtru, urmând ca judecarea pe fond să aibă loc în luna martie.

"Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr.5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile. (...) Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de părţile civile (...) împotriva deciziei pronunţată de Curtea de Apel Braşov", se arată în decizia instanţei, scrie Agerpres.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit o condamnare de 4 ani, în timp ce fratele lui, Ionuţ Nando Mocanu, are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia, de unde autorităţile române încearcă să-i aducă în ţară.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.