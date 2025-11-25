Judecătorii din Italia decid marți dacă-i extrădează pe Dani Mocanu și pe fratele său

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Curtea de Apel din Napoli urmează să se pronunțe în privința cererii de extrădare formulate de autoritățile române în cazul fraților Dani și Nando Mocanu.

Este o decizie care va stabili dacă cei doi își vor ispăși pedepsele în țară sau vor continua parcursul juridic în Italia.

Dani Mocanu și Nando Mocanu, condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare, se află în prezent în arest la domiciliu în localitatea Casola, o mică localitate de lângă Napoli, unde au fost localizați după condamnarea pronunțată în România.

Condițiile de detenție din România vor fi supuse unei analize detaliate de către magistrații italieni, anunță avocatul celor doi.

Apărarea intenționează să insiste și pe gradul de integrare al fraților în Italia, prezentând eventuale activități ale celor doi, legături familiale sau motive de stabilire pe teritoriul italian. Toate aceste elemente pot influența decizia Curții de Apel în sensul refuzării extrădării.

Avocatul a transmis că cererea de extrădare formulată de autoritățile române trebuie să fie corectă din toate punctele de vedere și că instanța italiană va verifica și dacă pedeapsa cerută este proporțională.

Cei doi au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.