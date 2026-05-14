Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Video Șofer amendat cu 6.000 de lei după ce a înghesuit zeci de copii într-un microbuz școlar. Imaginile au devenit virale

Un șofer de microbuz școlar din județul Dâmbovița a fost amendat usturător după ce a transportat aproape dublul numărului de elevi față de capacitatea vehiculului.

Poliția s-a autosesizat după ce un clip cu copiii înghesuiți în microbuz au fost publicate pe TikTok, însoțite de mesajul „Directorul și secretara școlii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri”.

În filmare se vede cum doi adulți îi încolonează pe elevi pentru a-i urca în microbuz.

La scurt timp după apariția imaginilor, polițiștii din Găești au început verificările și l-au identificat pe șoferul în vârstă de 49 de ani, potrivit News.ro.

Copiii, înghesuiți în vehicul. FOTO captură TikTok @user432652427

La data de 13 mai a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat, de 49 de ani, ar fi transportat pe raza comunei Hulubești, cu un microbuz școlar, circa 30 de elevi ai unei unități de învățământ din comună, depășind astfel numărul maxim de locuri menționat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, a transmis IPJ Dâmbovița:

În urma verificărilor, șoferul a fost sancționat contravențional cu 6.000 de lei.

Amintim că, în noiembrie 2025, un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, de două ori mai mulţi decât capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în localitatea Zăbrătău, judeţul Covasna, în cadrul acţiunii Truck&Bus. Șoferul, în vârstă de 45 de ani, a fost amendat cu peste 7.800 de lei, iar certificatul de înmatriculare al vehiculului a fost reţinut

În 2024, un șofer de microbuz școlar a fost prins băut în trafic, pe DN25, în județul Galați.

