Luni, 25 August 2025
Adevărul
Imagini spectaculoase: peisaj de iarnă în plină vară. Zăpada de august a atins câțiva centimetri în munții Bucegi

Publicat:

Deși calendarul arată că suntem, în august, natura a pregătit un spectacol de iarnă în toată regula. Peisaje surprinzătoare au fost acoperite de zăpadă, oferind imagini spectaculoase care par desprinse din decembrie, nu din ultima lună de vară. 

A nins în toată regula la munte, deși suntem în luna august / Sursa foto: Meteoplus
A nins în toată regula la munte, deși suntem în luna august / Sursa foto: Meteoplus

În Munții Bucegi s-a depus, luni, un strat de câțiva centimetri de zăpadă, deși ne aflăm încă în sezonul cald, potrivit imaginilor postate de Hello, Bușteni. 

Imaginile video surprinse de cei care s-au încumetat să meargă în plină vară pe vârfurile muntoase înzăpezite nu mai au nevoie de niciun comentariu. 

Episodul neobișnuit de vreme rece vine imediat după cea mai friguroasă dimineață a acestei veri, când în mai multe zone ale țării au fost înregistrate temperaturi negative. 

Și reprezentanții Salvamont Brașov au surprins în imagini stratul consistent de zăpadă care s-a așternut pe pajiștile muntoase pe 25 august. 

Potrivit datelor meteorologilor, la stația meteo din Miercurea Ciuc termometrele au coborât până la minus 1 grad Celsius, marcând un record pentru sezonul estival. Aceeași valoare a fost consemnată și în alte zone montane și depresionare, precum Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer și Vârful Omu. 

Imaginile cu stratul alb din Bucegi au devenit rapid virale, mulți turiști surprinzând cu telefoanele momentul în care vârful muntelui a părut să sară peste toamnă și să intre direct în iarnă. 

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade, deși rare, nu sunt complet neobișnuite pentru zonele înalte din România, unde chiar și în plină vară pot apărea ninsori, dacă masele de aer rece din nord se intersectează cu umezeala din atmosferă. 

Temperaturi sub ZERO grade, la finalul lunii august, într-un oraș din România 

Vremea continuă să se răcească în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Luni, 25 august, maximele nu vor depăși 28 de grade Celsius, iar diminețile vor fi răcoroase, mai ales în nord și centru. La Miercurea Ciuc s-a înregistrat -1 grad Celsius. 

