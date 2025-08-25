Temperaturi sub ZERO grade, la finalul lunii august, într-un oraș din România. Ce vești au meteorologii pentru următoarea perioadă

Vremea continuă să se răcească în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Luni, 25 august, maximele nu vor depăși 28 de grade Celsius, iar diminețile vor fi răcoroase, mai ales în nord și centru. La Miercurea Ciuc s-a înregistrat -1 grad Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar după-amiaza vor apărea ploi slabe izolate în zonele montane, dar și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane și în Dobrogea.

Minimele vor coborî până la -1 grad Miercurea Ciuc. Aceeași temperatură negativă s-a înregistrat luni dimineață la Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer și Vf. Omu. La Joseni și Călimani au fost 0 grade.

Luni, în centrul țării, ceața și-ar putea face apariția în orele dimineții.

În București, vremea se menține frumoasă, dar mai rece decât de obicei. Maxima va fi de aproximativ 27 de grade Celsius, iar minima se va încadra între 10 și 13 grade Celsius. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Ultima săptămână din august va aduce în continuare valori termice sub media perioadei în est, nord și centru, în timp ce în sud-vest vremea va fi apropiată de normalul calendaristic. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă.