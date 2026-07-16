Zi decisivă la CCR: judecătorii decid soarta restanțelor salariale ale magistraților în disputa dintre Guvern și Înalta Curte

Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate joi, 16 iulie, sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în litigiul referitor la plata restanțelor salariale ale magistraților.

În martie 2026, ÎCCJ a anunțat că dă în judecată Guvernul Bolojan pentru neplata salariilor restante din Justiție, procesul a fost pierdut de Executiv la Curtea de Apel București, iar ulterior, în timpul procesului, Ilie Bolojan a anunțat că vrea să sesizeze CCR pe tema unui conflict juridic de natură constituțională între ÎCCJ și Guvern în legătură cu plata restanțelor salariale din zona de Justiție.

Anunțând, pe 2 iulie, sesizarea Curții Constituționale, premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că instanțele și-au depășit atribuțiile constituționale prin obligarea Guvernului să aloce fonduri din bugetul de stat.

„Am decis, în ședința de Guvern, sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, elaborarea bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă reprezintă atribuții exclusive ale Guvernului și Parlamentului, prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și de Codul administrativ.

„Puterea judecătorească nu are nici competență tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanțelor salariale din zona de Justiție”, a afirmat premierul.

În opinia sa, hotărârea instanței „perturbă direct echilibrul bugetar național” și reprezintă „o ingerință directă” în activitatea Executivului.

Șeful Guvernului a explicat că Înalta Curte a sesizat Curtea de Apel București în luna martie, solicitând obligarea Guvernului la plata a 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante și penalități aferente. Executivul a contestat hotărârea, iar termenul stabilit pentru judecarea căii de atac este 9 iulie. Bolojan a atras atenția și asupra penalităților stabilite de instanță.

„Prima instanță a stabilit, în afara acestei sume, și penalități de 1% pe zi din această sumă, care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi, deci o sumă enormă, de aproximativ 9 milioane de euro”, a declarat Bolojan.

El a precizat că impactul financiar este și mai mare, deoarece există solicitări similare formulate și în zona parchetelor, estimate la aproximativ 3 miliarde de lei. Astfel, valoarea totală a obligațiilor invocate de Executiv depășește 7 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor susține că executarea unei astfel de hotărâri ar afecta grav bugetul de stat și ar aduce atingere principiului separației și echilibrului puterilor în stat.

Ce a decis Curtea de Apel București

Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, inclusiv prin rectificare bugetară.

Instanța a stabilit că Executivul trebuie să pună în executare hotărârea în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a deciziei.

În cazul nerespectării termenului, Guvernul și Ministerul Finanțelor vor datora penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, instanța a dispus aplicarea unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Cererea de chemare în judecată a fost semnată de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

Dosarul a fost soluționat de Curtea de Apel București într-un ritm accelerat, hotărârea fiind pronunțată chiar la primul termen de judecată.