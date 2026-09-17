ÎCCJ ar putea da verdictul în disputa cu Guvernul privind plata restanțelor salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să se pronunțe joi asupra recursului din procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Miza litigiului este estimată la aproximativ 5 miliarde de lei.

Înalta Curte s-ar putea pronunţa în procesul cu Guvernul privind restanţele salariale Foto: ÎCCJ

Procesul a ajuns în faza finală după ce Curtea de Apel București a decis, pe 5 mai, că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să achite sumele restante rezultate din majorări salariale stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, potrivit Agerpres.

Instanța a obligat Executivul să asigure fondurile necesare, inclusiv prin rectificare bugetară.

Totodată, Curtea de Apel a stabilit un termen de 10 zile pentru executarea deciziei după rămânerea definitivă a hotărârii, prevedând penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amenzi calculate raportat la salariul minim brut.

Pronunțarea a fost amânată de cinci ori până în prezent.

În acțiunea introdusă de Înalta Curte, instituția susține că neplata acestor sume afectează dreptul de proprietate al magistraților care dețin titluri executorii neexecutate de peste un deceniu. Totodată, instanța supremă acuză Guvernul că nu respectă hotărârile judecătorești definitive și afectează principiul separației puterilor în stat.

Executivul contestă însă această abordare. În timpul procesului, reprezentanții Guvernului au solicitat sesizarea Curții Constituționale și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, argumentând că instanțele nu pot impune alocări bugetare suplimentare și nu se pot substitui autorităților executive și legislative în gestionarea finanțelor publice.

În data de 2 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte, susținând că decizia instanței depășește competențele puterii judecătorești în materie bugetară.

Restanțele salariale au rezultat după ce, în 2023, Înalta Curte și Parchetul General au dispus majorarea cu 25% a salariilor judecătorilor și procurorilor, cu aplicare retroactivă începând din 2018.

În proiectul bugetului pentru 2026, Ministerul Finanțelor a inclus aproape 5 miliarde de lei pentru plata acestor drepturi, însă Guvernul a amânat o parte dintre plăți și a redirecționat fonduri către programe de sprijin social.