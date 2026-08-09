 Odiseea Centurii Metropolitane Cluj: 9 ani de întârzieri, două licitații eșuate, un contract reziliat și un proiect luat din nou la bucată | adevarul.ro
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Analiză Odiseea Centurii Metropolitane Cluj: 9 ani de întârzieri, două licitații eșuate, un contract reziliat și un proiect luat din nou la bucată

Analize Adevărul
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Centura Metropolitană Cluj-Napoca trebuia să fie soluția pentru traficul care sufocă municipiul și localitățile din jur. La 9 ani de când Primăria Cluj-Napoca a preluat proiectul de la Ministerul Transporturilor, cele mai importante lucrări sunt încă departe de a fi demarate. Studiul de fezabilitate a durat de patru ori mai mult decât termenul prevăzut inițial, primele două licitații pentru principalul tronson au eșuat, contractul atribuit în 2025 a fost reziliat după aproximativ un an, iar în martie 2026 proiectul a ajuns din nou la licitație. În teren, se lucrează pe un singur tronson, în lungime de aproximativ 2 km.

Emil Boc dă la lopată
Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. FOTO: Monitorul de Cluj

Primăria Cluj-Napoca a preluat în 2017 de la Ministerul Transporturilor proiectul Centurii Metropolitane. În 2018, municipalitatea anunța începerea studiului de fezabilitate, împreună cu documentațiile urbanistice și tehnice necesare. Contractul pentru această etapă prevedea inițial un termen de aproximativ 1 an. În realitate, documentația avea să fie finalizată 4 ani mai târziu, în anul 2022.

Studiul aprobat atunci configura o investiție de amploare: 42,13 kilometri de centură (23,67 km în etapa I și 18,46 km în etapa II), 32,33 kilometri de drumuri de legătură, 20 de noduri rutiere, 156 de structuri și 5 tuneluri. Valoarea totală a investiției era estimată la peste 6 miliarde de lei fără TVA, iar pentru exproprieri erau prevăzute peste 1,35 miliarde de lei.

2023. Tronsonul 1 este contractat, dar proiectul mare se împotmolește

În august 2023, Primăria Cluj-Napoca a reușit să semneze contractul pentru Tronsonul 1, sectorul dintre Cluj-Napoca și Florești. În valoare de 22,4 milioane de euro cu TVA, înțelegerea a fost încheiată cu asocierea Viarom Construct – Electrogrup. Lucrările vizează extinderea DN1 la 6 benzi și amenajarea infrastructurii aferente transportului public și accesului către Spitalul Regional de Urgență.

În paralel, primăria condusă de Emil Boc încerca să contracteze partea principală a proiectului, cunoscută în documentația de atunci drept Tronsoanele 2 și 3.

Procedura lansată în 2023 pentru principalul sector al proiectului s-a încheiat fără ca vreun constructor să depună ofertă, iar procedura a fost anulată. Eșecul a fost criticat de specialiștii în infrastructură, care au pus sub semnul întrebării modul în care administrația pregătise documentația și estimarea financiară.

Horațiu Cosma, actual secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a acuzat direct administrația locală.

„Ratarea majoră a proiectului pentru Centura Metropolitană Cluj-Napoca este nota de plată a unei administrații incompetente, iar decontul îl vor suporta clujenii”, a explicat Horațiu Cosma.

Noiembrie 2023-aprilie 2024. A doua licitație are un singur ofertant și eșuează din nou

Instituția condusă de Emil Boc a reluat procedura în noiembrie 2023. De această dată a apărut un ofertant: asocierea Con-A Operations – Dimex 2000 – Hydrostroy AD – Concelex – Automagistral-Pivden.

Evaluarea a durat aproximativ 5 luni, iar în aprilie 2024 procedura a fost anulată. Asociația Pro Infrastructură a criticat durata evaluării și a susținut că aceasta putea fi finalizată într-un interval de câteva săptămâni. Practic, la 7 ani de la preluarea proiectului, administrația nu reușise să încheie un contract pentru principalul tronson.

Era deja a doua licitație care nu producea un antreprenor.

Mai 2025. Contractul de 4,72 miliarde de lei este, în sfârșit, semnat

După două licitații ratate, Primăria Cluj-Napoca a reușit, în cele din urmă, să semneze contractul cu asocierea Dimex 2000 Company, în calitate de lider, Hydrostroy AD din Bulgaria și Integral Inženjering AD Laktasi din Bosnia și Herțegovina. Contractul viza proiectarea și execuția unui sector de 40,67 kilometri, din care 23,67 kilometri de drum național nou și circa 17 kilometri de drumuri de legătură. Valoarea contractului se ridica la 4,72 miliarde de lei fără TVA, iar lucrările ar fi trebuit finalizate în termen de 4 ani.

Pe traseu erau prevăzute 5 tuneluri, cu o lungime cumulată de aproape doi kilometri, 14 noduri rutiere, un pod peste râul Becaș, peste 30 kilometri de piste pentru biciclete, un centru de întreținere și coordonare, un spațiu de servicii și parcări.

Nu a fost însă să fie.

2025-2026. Contractul intră în criză înainte ca lucrările să înceapă

De data aceasta problemele au apărut în cadrul asocierii care câștigase contractul, după ce Integral Inženjering ar fi fost victima unui furt de identitate. Mai exact, reprezentanții firmei din Bosnia au reclamat faptul că o persoană necunoscută, neîmputernicită de compania bosniacă, ar fi furnizat documente false și a semnat fraudulos acordul de asociere, în numele ei.

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Cazul a ajuns pe masa procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, primăria a început să ceară clarificări și a suspendat executarea contractului în ianuarie 2026. În februarie 2026, municipalitatea a anunțat că, în lipsa clarificării situației juridice, va proceda la denunțarea unilaterală a contractului. Primăria a precizat atunci că nu efectuase plăți către asocierea Dimex-Hydrostroy-Integral. Contractul a fost în cele din urmă denunțat unilateral.

Ulterior, Dimex a dat în judecată Municipiul Cluj-Napoca și solicită despăgubiri în urma denunțării contractului. Potrivit datelor din dosar, pretențiile companiei depășesc 318 milioane de lei, iar alte informații privind cererea de chemare în judecată indică o valoare totală mult mai mare a pretențiilor. Procesul este pe rolul Tribunalului Cluj.

2026. După contractul Dimex, proiectul este luat din nou la bucată

După denunțarea contractului mare, primăria lui Emil Boc a schimbat strategia de contractare. Lucrările aferente proiectului principal au fost împărțite în șase loturi, pentru care municipalitatea a început să lanseze contracte separate de proiectare și execuție.

Aici este importantă distincția: aceste șase loturi nu erau șase contracte independente care existau în paralel cu vechiul contract Dimex. Ele reprezintă noua împărțire pentru recontractarea lucrărilor după căderea contractului de 4,72 miliarde de lei.

Lotul 1 reprezintă drumul de legătură a TR 35 între DN 1F în localitatea Baciu – până la nodul 5 a TR35, în lungime de 6,7 km fără a include Nodul 5 (Florești).

Lotul 2 acoperă sectorul dintre nodul Florești și intrarea în primul tunel, de la km 14+747 la km 19+600. Include nodurile Florești, Cora și Colina, precum și conexiuni către Spitalul Regional de Urgență. Valoarea estimată este de aproximativ 1,183 miliarde de lei. Procedura a fost publicată în aprilie 2026.

Lotul 3 acoperă sectorul dintre km 19+600 și km 24+365, inclusiv zona tunelurilor și nodurile din zona Făget. Valoarea estimată este de aproximativ 1,083 miliarde de lei.

Lotul 4, între km 24+365 și km 28+600, include nodurile Calea Turzii, Mihai Românul și Măcieșului și lucrările din zona Spitalului Pediatric. Valoarea estimată se ridică la aproximativ 888 de milioane de lei.

Lotul 5, între km 28+600 și km 31+700, include nodurile Sopor și Selgros și o parte din drumul de legătură DL B6. Contractul este estimat la aproximativ 488,6 milioane de lei, iar licitația a fost publicată pe 20 mai 2026.

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Lotul 6 se întinde între km 31+700 și km 38+418 și cuprinde zona nodurilor Traian Vuia și Bulevardul Muncii, precum și conexiunile către infrastructura rutieră din estul Clujului. Valoarea estimată este de aproximativ 669 de milioane de lei

Cu excepția lotului 1, celelalte cinci se regăsesc în SICAP. Potrivit documentației de achiziție, termenul de realizare este de 4 ani, din care 17 luni pentru proiectare și 31 de luni pentru execuție.

Singurul șantier care a mers înainte are 2 kilometri

În timp ce partea principală a centurii a trecut dintr-un contract în altul, Tronsonul 1 a continuat să avanseze. Pe aproximativ 2 kilometri dintre Cluj-Napoca și Florești se lucrează la lărgirea DN1 de la patru la șase benzi, la amenajarea benzilor dedicate transportului public și serviciilor de urgență, a pistelor pentru biciclete și a conexiunii către Spitalul Regional de Urgență.

Contractul a fost semnat în august 2023, iar lucrările au început ulterior pe teren.

Potrivit datelor prezentate de Emil Boc în 2026, stadiul fizic ajunsese la 75% în aprilie și la aproximativ 92% în iulie. Problema este că acești 2 kilometri nu rezolvă problema pentru care este așteptată Centura Metropolitană.

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