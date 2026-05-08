Hidroelectrica acuză ingerințe politice după suspendarea lui Răzvan Avram

Hidroelectrica acuză posibile ingerințe politice în urma anunțului privind suspendarea conducerii, susținând că transmiterea publică a informațiilor înaintea procedurilor oficiale poate afecta guvernanța corporativă și piața de capital.

Hidroelectrica susține că modul în care a fost comunicată public intenția Ministerului Energiei de a propune suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere poate fi interpretat drept o posibilă ingerință politică în activitatea unei companii listate, în condițiile în care procedurile corporative nu au fost încă parcurse, notează Agerpres citând un comunicat al companiei.

Reacţia companiei vine la scurt timp după ce Ministerul Energiei a anunţat că Adunarea Generală a Acționarilor va propune suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere, Răzvan Avram (fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu), menționând că acesta are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită.

Într-un comunicat transmis vineri, 8 mai, Bursei de Valori București, compania precizează că nu a primit până în prezent o solicitare formală din partea Ministerului Energiei privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor cu acest punct. Hidroelectrica amintește că legislația prevede clar pașii care trebuie urmați, arătând că, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017, „completarea ordinii de zi a adunărilor generale se realizează prin transmiterea unei solicitări formale către emitent, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termenele prevăzute de lege”.

Compania subliniază că ordinea de zi a AGA programată pentru 29 mai 2026 poate fi completată până la 14 mai, astfel încât documentele să fie publicate în Monitorul Oficial pe 18 mai, după aprobarea formală a Directoratului.

Hidroelectrica atrage atenția că informațiile privind intenția de modificare a ordinii de zi au fost făcute publice înainte ca societatea să primească o solicitare oficială, ceea ce a împiedicat verificarea și comunicarea corectă a acestora prin canalele pieței de capital.

„Potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 83^1 lit. b), precum și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 234 alin. (1) lit. b), constituie informație privilegiată «solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA»”, se arată în document, compania precizând că nu a primit o astfel de solicitare formală din partea Ministerului Energiei.

În același timp, Hidroelectrica consideră că modul de diseminare a informațiilor ridică probleme din perspectiva funcționării pieței de capital, mai ales că subiectul este unul sensibil.

„Informațiile privind intenția de suplimentare a ordinii de zi au fost făcute publice prin intermediul unui comunicat de presă anterior primirii de către emitent a unei solicitări oficiale de completare a ordinii de zi, fapt care a generat imposibilitatea societății de a verifica, analiza și comunica în mod corespunzător informația către piață”, precizează compania.

Referindu-se la natura subiectului, Hidroelectrica avertizează că acesta poate avea impact negativ asupra pieței.

„Subiectul comunicat public, respectiv suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, reprezintă un aspect sensibil din perspectiva guvernanței corporative și a stabilității conducerii societății, cu potențial impact semnificativ asupra percepției investitorilor, reputației emitentului și evoluției prețului acțiunii pe piața de capital”, se afirmă în documentul citat.

Compania mai arată că diseminarea informațiilor în timpul ședințelor de tranzacționare, fără comunicare oficială prealabilă, „este susceptibilă să genereze volatilitate, interpretări incomplete sau reacții investiționale în absența unui cadru informațional complet”.

Din perspectiva reglementărilor europene, Hidroelectrica invocă Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, subliniind că „modalitatea de diseminare utilizată ridică serioase preocupări din perspectiva respectării obligațiilor privind prevenirea divulgării selective de informații și menținerea integrității pieței”.

De asemenea, compania insistă asupra obligației de tratament egal al investitorilor: „în cazul unui emitent listat, informațiile susceptibile de a influența deciziile investiționale trebuie comunicate pieței într-o manieră simultană, completă și nediscriminatorie”.

Hidroelectrica subliniază și faptul că, deși este o întreprindere publică, este supusă acelorași reguli ca toți emitenții listați.

„Transmiterea unor mesaje publice cu pronunțat caracter politic, anterior parcurgerii mecanismelor corporative și de raportare specifice pieței de capital, poate fi interpretată ca o ingerință de natură politică în funcționarea unei societăți listate”, acuză Hidroelectrica.