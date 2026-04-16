Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Hidroelectrica a trecut pragul de 70 de miliarde de lei valoare de piață. Virgil Popescu: „A reușit să depășească inclusiv profitul OMV Petrom”

Hidroelectrica a atins joi o valoare de piață de peste 70 de miliarde de lei, marcând un nou record pentru Bursa de Valori București, anunță europarlamentarul Virgil Popescu. Fostul ministru al Energiei a subliniat că în primele minute ale ședinței de tranzacționare din 16 aprilie, capitalizarea companiei a urcat până la 72,4 miliarde de lei.

Hidroelectrica a depășit un nou prag impresionant. FOTO CHE Lotru Hidroelectrica

Virgil Popescu a remarcat într-o postare publică faptul că performanța este cu atât mai semnificativă cu cât, în urmă cu un deceniu, Hidroelectrica se confrunta cu riscul insolvenței. 

„Hidroelectrica depășește un nou prag impresionant: peste 70 de miliarde de lei valoare de piață!  Astăzi, 16 aprilie 2026, încă din deschiderea ședinței de tranzacționare, Hidroelectrica a trecut de pragul de 70 de miliarde de lei, atingând chiar 72,4 miliarde lei în primele minute — un record absolut pentru Bursa de Valori București! Această performanță reflectă munca susținută, viziunea strategică și deciziile inspirate de investiții, dar și diversificarea portofoliului de clienți”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Potrivit fostului ministru, compania a reușit în prezent să depășească inclusiv profitul raportat de OMV Petrom, iar randamentul acțiunilor Hidroelectrica de la începutul anului se apropie de 30%, peste media indicelui BET:

„Cu atât mai impresionant este faptul că, în urmă cu doar 10 ani, compania se afla în risc de insolvență. Astăzi, nu doar că a revenit spectaculos, dar a reușit să depășească inclusiv profitul OMV Petrom. Deci se poate! Este o veste excelentă pentru România și o confirmare clară că deciziile corecte dau rezultate”.

Popescu a amintit și de momentul listării companiei la bursă, afirmând că decizia a fost contestată la vremea respectivă, dar că rezultatele actuale confirmă direcția adoptată. El a precizat că acțiunile vândute au provenit din pachetul Fondului Proprietatea și au fost achiziționate în mare parte de investitori români:

„Atunci când am susținut listarea la bursă, în calitate de ministru al Energiei, am fost acuzat că «vând compania străinilor»Au existat numeroase atacuri, inclusiv din partea unor așa-ziși parteneri de guvernare. Nu am cedat presiunilor și nu am ascultat vocile care urlau că vindem acțiunile statului român, în timp ce puneau interesele personale sau ale «băieților deștepți»  mai presus de interesul național. Dar nu a fost așa! S-au vândut acțiunile Fondului Proprietatea, care au fost cumpărate re milioane de români! Și mai mult chiar, am făcut pași către independență și securitate energetică”.

„«Vocea pieței» validează strategia Hidroelectrica”  

Fostul ministru a felicitat conducerea Hidroelectrica pentru „pentru această reușită remarcabilă”.

„Evoluția companiei este susținută de planuri ambițioase de investiții, consolidarea poziției de cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din România, precum și de un accent tot mai mare pe eficientizarea activităților de trading. De la începutul anului, randamentul acțiunilor este de aproape 30%, cu aproximativ 10 puncte procentuale peste media indicelui BET — un semnal clar că «vocea pieței» validează strategia Hidroelectrica”, a adăugat fostul ministru. Ca o scurtă concluzie: am luat decizia bună să listez compania Hidroelectrica la bursă, la București, care este acum compania românilor, care oferă energie la prețuri bune cetățenilor, cu un management performant, care a reușit să facă un profit mai mare decât OMV Petrom”, a mai subliniat Virgil Popescu.

Fostul ministru a amintit că o altă companie de stat, Romgaz, a raportat de asemenea un profit superior celui al OMV Petrom:

„Știați că mai avem încă o companie deținută de statul român care a făcut profit mai mare decât OMV Petrom? Da, avem. Este vorba de Romgaz!”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
stirileprotv.ro
image
Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Prima victimă a victoriei lui Peter Magyar. Cine este ”blonda lui Orban” care a zburat din funcție după ce liderul Tisza a trecut la amenințări directe
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce este sistemul EES de pe aeroporturile din Europa. Introducerea controlului special a provocat haos și întârzieri
playtech.ro
image
Fostul fotbalist de la Arsenal, Liverpool și Juventus a murit într-un accident teribil!
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Avertisment privind populaţia României! Numărul românilor va scădea cu un sfert până în 2100
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
