Hidroelectrica a trecut pragul de 70 de miliarde de lei valoare de piață. Virgil Popescu: „A reușit să depășească inclusiv profitul OMV Petrom”

Hidroelectrica a atins joi o valoare de piață de peste 70 de miliarde de lei, marcând un nou record pentru Bursa de Valori București, anunță europarlamentarul Virgil Popescu. Fostul ministru al Energiei a subliniat că în primele minute ale ședinței de tranzacționare din 16 aprilie, capitalizarea companiei a urcat până la 72,4 miliarde de lei.

Virgil Popescu a remarcat într-o postare publică faptul că performanța este cu atât mai semnificativă cu cât, în urmă cu un deceniu, Hidroelectrica se confrunta cu riscul insolvenței.

„Hidroelectrica depășește un nou prag impresionant: peste 70 de miliarde de lei valoare de piață! Astăzi, 16 aprilie 2026, încă din deschiderea ședinței de tranzacționare, Hidroelectrica a trecut de pragul de 70 de miliarde de lei, atingând chiar 72,4 miliarde lei în primele minute — un record absolut pentru Bursa de Valori București! Această performanță reflectă munca susținută, viziunea strategică și deciziile inspirate de investiții, dar și diversificarea portofoliului de clienți”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Potrivit fostului ministru, compania a reușit în prezent să depășească inclusiv profitul raportat de OMV Petrom, iar randamentul acțiunilor Hidroelectrica de la începutul anului se apropie de 30%, peste media indicelui BET:

„Cu atât mai impresionant este faptul că, în urmă cu doar 10 ani, compania se afla în risc de insolvență. Astăzi, nu doar că a revenit spectaculos, dar a reușit să depășească inclusiv profitul OMV Petrom. Deci se poate! Este o veste excelentă pentru România și o confirmare clară că deciziile corecte dau rezultate”.

Popescu a amintit și de momentul listării companiei la bursă, afirmând că decizia a fost contestată la vremea respectivă, dar că rezultatele actuale confirmă direcția adoptată. El a precizat că acțiunile vândute au provenit din pachetul Fondului Proprietatea și au fost achiziționate în mare parte de investitori români:

„Atunci când am susținut listarea la bursă, în calitate de ministru al Energiei, am fost acuzat că «vând compania străinilor». Au existat numeroase atacuri, inclusiv din partea unor așa-ziși parteneri de guvernare. Nu am cedat presiunilor și nu am ascultat vocile care urlau că vindem acțiunile statului român, în timp ce puneau interesele personale sau ale «băieților deștepți» mai presus de interesul național. Dar nu a fost așa! S-au vândut acțiunile Fondului Proprietatea, care au fost cumpărate re milioane de români! Și mai mult chiar, am făcut pași către independență și securitate energetică”.

„«Vocea pieței» validează strategia Hidroelectrica”

Fostul ministru a felicitat conducerea Hidroelectrica pentru „pentru această reușită remarcabilă”.

„Evoluția companiei este susținută de planuri ambițioase de investiții, consolidarea poziției de cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din România, precum și de un accent tot mai mare pe eficientizarea activităților de trading. De la începutul anului, randamentul acțiunilor este de aproape 30%, cu aproximativ 10 puncte procentuale peste media indicelui BET — un semnal clar că «vocea pieței» validează strategia Hidroelectrica”, a adăugat fostul ministru. Ca o scurtă concluzie: am luat decizia bună să listez compania Hidroelectrica la bursă, la București, care este acum compania românilor, care oferă energie la prețuri bune cetățenilor, cu un management performant, care a reușit să facă un profit mai mare decât OMV Petrom”, a mai subliniat Virgil Popescu.



Fostul ministru a amintit că o altă companie de stat, Romgaz, a raportat de asemenea un profit superior celui al OMV Petrom:

„Știați că mai avem încă o companie deținută de statul român care a făcut profit mai mare decât OMV Petrom? Da, avem. Este vorba de Romgaz!”.