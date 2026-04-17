search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Hidroelectrica, exemplu de succes după listarea la bursă. Gheorghiu: „Ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de trimiși de partid”

0
0
Publicat:

Vicepremierul Oana Gheorghiu intervine în scandalul privind reforma companiilor de stat. Aceasta oferă un exemplu pozitiv și susține că listarea companiei Hidroelectrica la bursă, în iulie 2023, a adus reguli stricte de transparență și control, fără ca statul român să își reducă participația majoritară, care a rămas la 80%.

Oana Gheorghiu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Oana Gheorghiu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Hidroelectrica 2011: profit 6,4 milioane lei.

Hidroelectrica 2012: băgată în insolvență, cu pierdere 508 milioane lei și datorii de 4,33 miliarde lei.

Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați care scoteau valoarea din companie cu complicitatea și ajutați de incompetența statului.

Activele erau excepționale. Guvernanța? Inexistentă.

Activele erau ale noastre, ale cetățenilor, dar banii se duceau altundeva”, a scris Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Ce s-a schimbat după listarea la Bursă din iulie 2023?

„Statul n-a vândut nimic din pachetul său. În schimb, Fondul Proprietatea - un acționar privat - și-a vândut cei 20% ai lui. Statul român deține în continuare 80% din Hidroelectrica. Exact ca înainte”, a precizat Gheorghiu.

Printre schimbările evidențiate se numără:

- raportări financiare trimestriale publice;

- aprobarea contractelor importante de către acționari;

- responsabilizarea managementului în fața investitorilor și a autorităților de reglementare.

„Contractele dezavantajoase cu intermediari au devenit imposibile”, a subliniat vicepremierul.

Dividende mai mari pentru stat și români 

Postarea evidențiază și creșterea dividendelor încasate de stat:

3,06 miliarde lei în 2022 (înainte de listare);

5,03 miliarde lei în 2024 (după listare).

Vicepremierul arată că aceste sume contribuie direct la finanțarea cheltuielilor publice, precum spitale, școli sau pensii.

Oana Gheorghiu a arătat și profitul înregistrat de Hidroelectrica, într-o paralelă între anul 2011 și 2023 (după listarea la Bursă).

Hidroelectrica 2011: profit 6.400.000 lei.

Hidroelectrica 2023: profit 6.400.000.000 lei.

Beneficii directe pentru milioane de români

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 8 milioane de români beneficiază indirect de performanța companiei prin fondurile de pensii private, care dețin circa 11% din acțiuni.

În același timp, peste 50.000 de investitori individuali și fonduri internaționale dețin aproximativ 9% din companie, contribuind la atragerea de capital străin.

„Nu vindem țara, o protejăm”

În final, Oana Gheorghiu a respins criticile privind „vânzarea țării”, susținând că listarea unor pachete minoritare din companiile de stat este o soluție pentru eliminarea risipei și creșterea eficienței.

„Când cineva spune că „ne vindem țara" vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbește, fie e pur și simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni țara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieții deștepți trimiși de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor și României, nu companiile partidului”, a transmis vicepremierul.

Oana Gheorghiu a prezentat joi primele 22 de companii de stat pe care Guvernul le consideră „găuri negre” ale economiei, societăți care au acumulat datorii de miliarde și posibila listare la bursă a acestora. 

PSD respinge planul Guvernului privind vânzarea unor companii de stat

PSD a transmis joi că se opune demersurilor inițiate de premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor „companii de stat profitabile”, considerate strategice pentru economia și securitatea națională.

Formațiunea susține că inițiativa guvernamentală reprezintă „un act de sfidare la adresa românilor”, potrivit unui comunicat transmis de partid. De asemenea, social-democrații acuză lipsa consultării în interiorul coaliției și afirmă că reprezentanții lor din Guvern s-au opus explicit demersului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță