Un fost ministru al Apărării dă cărțile pe față în dosarul Stelei. Patronul FCSB, arătat cu degetul

Fostul ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a declarat, marți, la Bruxelles, că inițiativa legislativă privitoare la permisiunea echipelor departamentale de a evolua în Superliga de fotbal a României, cum este cazul CSA Steaua, nu a reușit pentru că la acel moment influența în politică a patronului clubului FCSB, Gigi Becali, era mult mai mare.

De asemenea, europarlamentarul PSD a lăsat să se înțeleagă că nici fostul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, nu și-ar fi dorit ca inițiativa să treacă de Parlament întrucât ar fi avut nevoie de sprijinul suporterilor FCSB în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„În cazul Stelei cred că este o situație aberantă. Pentru că mai bine de jumătate din echipele din Superliga sunt finanțate din finanțări publice. Fie că e vorba de consilii județene, primării sau minister este același lucru până la urmă. Și aici mi se pare că ar trebui să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanțare, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe și echipe precum Steaua.

Dar aici nu este doar problema legislației. Eu nu am reușit cu acea inițiativă pentru că George Becali avea o influență mai mare decât mine în politică la acel moment. Venea campania electorală și președintele Partidului Social Democrat avea nevoie de cei 60% dintre suporterii Stelei de care credea că are nevoie să meargă în turul doi. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, pentru că se face o nedreptate”, a declarat Dîncu la Bruxelles, unde a participat la conferința 'European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On' în Parlamentul European.

Fostul ministru a precizat totodată că sunt foarte mulți angajați ai MApN care nu și-ar dori ca CSA Steaua să evolueze în prima ligă de fotbal a României, dar nu a dorit să dezvolte subiectul.

„Pe de altă parte ce am constat eu ca ministru al apărării, este că nu există o dorință în cadrul MApN de a promova echipa în Liga I. Nu am înțeles foarte bine de ce, s-a întâmplat asta de câteva ori. Sau am înțeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Dar este o vină colectivă.

Mi se pare o aberație, nu poți să lași o echipă să participe într-o competiție fără a lua premiu pentru locul pe care l-a câștigat pe teren. Și nu cred că marea problemă este că finanțarea este publică. Eu am găsit și o soluție, cu o finanțare mixtă și cu promotor privat și o asociație a suporterilor, dar acest lucru am văzut că până la urmă nu a fost bine primit în minister. Sigur că dacă mai stăteam, făceam asta, dar nu s-a nimerit”, a mai spus Dîncu, potrivit Agerpres.

Echipa de fotbal CSA Steaua, din Liga a II-a, nu are dreptul de a promova în Superliga României din cauza legislației care nu permite cluburilor departamentale să evolueze pe prima scenă.