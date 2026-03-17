Șeful Centrului Național Antiterorism din SUA, apropiat al mișcării „America First”, a demisionat în semn de protest față de războiul cu Iranul

Directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului (NCTC), Joseph Kent, a demisionat din funcție în semn de protest față de războiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran, acuzând Israel că ar fi făcut presiuni pentru declanșarea conflictului.

Potrivit declarațiilor sale, Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă, iar războiul ar fi fost declanșat „din cauza presiunilor exercitate de Israel şi de lobby-ul său puternic din America”.

„Nu pot, cu bună conștiință, să susțin conflictul în desfășurare”, a afirmat Kent în scrisoarea de demisie.

În document, Joseph Kent l-a criticat pe președintele Donald Trump pentru că s-ar fi îndepărtat de principiile neintervenţioniste promovate în campania electorală.

„Până în iunie 2025, înțelegeați că războaiele din Orientul Mijlociu sunt o capcană care a costat America viețile prețioase ale patrioţilor noştri şi a epuizat bogăţia şi prosperitatea naţiunii”, a scris fostul militar în scrisoarea de demisie.

Kent a adăugat că liderul de la Casa Albă încă ar putea să îşi schimbe decizia privind conflictul.

„Momentul pentru acțiuni curajoase este acum. Puteţi schimba direcţia şi trasa un nou drum pentru naţiunea noastră sau ne puteţi lăsa să alunecăm mai departe spre declin şi haos. Dumneavoastră dețineți cărțile”, a afirmat Kent.

Joseph Kent a lucrat sub coordonarea directoarei serviciilor de informații naționale, Tulsi Gabbard.

Diviziuni în administraţia Trump

Demisia sa scoate la iveală tensiuni tot mai mari în interiorul administrației americane. Kent este considerat apropiat de aripa populistă „America First”, alături de vicepreședintele JD Vance şi de Tulsi Gabbard, ambii avertizând în trecut asupra riscurilor implicării SUA în noi conflicte din Orientul Mijlociu.

Fostul oficial a acuzat, de asemenea, anumiţi oficiali israelieni şi membri ai presei americane că ar fi derulat o „campanie de dezinformare” pentru a convinge administraţia că Iranul reprezintă o amenințare iminentă, făcând o paralelă cu argumentele folosite înainte de Războiul din Irak.

Reacţii politice în SUA

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a respins acuzaţiile lui Kent şi a susţinut că decizia privind acţiunile împotriva Iranului s-a bazat pe informaţii clasificate.

„Nu ştiu de unde îşi ia Joe Kent informațiile, pentru că nu a fost prezent la acele briefinguri. Dacă președintele ar fi așteptat, am fi avut victime americane în masă”, a declarat Johnson.

Potrivit administraţiei Trump, Iranul ar fi reprezentat o ameninţare imediată prin posibilitatea dezvoltării unei arme nucleare.

Sprijin şi critici pentru Kent

Demisia lui Kent a fost lăudată de unele voci din mișcarea „America First”. Congresmena republicană Marjorie Taylor Greene l-a numit „un mare erou american”, iar comentatoarea conservatoare Candace Owens l-a descris drept „un patriot”.

În schimb, activista pro-Israel Laura Loomer l-a criticat, numindu-l „un cunoscut furnizor de scurgeri de informații” şi sugerând că demisia ar avea legătură cu audierile programate în Congres pentru Tulsi Gabbard.

Joseph Kent, în vârstă de 45 de ani, are o carieră militară de peste două decenii în cadrul forțelor speciale americane şi a participat la 11 misiuni de luptă, inclusiv în Irak. Ulterior, a lucrat ca ofițer paramilitar pentru Central Intelligence Agency (CIA).