Halloween-ul, interzis într-un oraș european: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”

Un oraș din Bulgaria a decis să oprească sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice, motivând că tradițiile locale și identitatea culturală trebuie protejate. Primarul spune că orașul va marca, în schimb, Ziua Națională a Iluminării, o sărbătoare dedicată păstrării culturii bulgare.

Primarul orașului Elin Pelin, Ivaylo Simeonov, a emis o directivă prin care interzice Halloween-ul în școli, grădinițe și centre comunitare din municipiu. Decizia a fost anunțată în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională a Iluminării, celebrată anual pe 1 noiembrie, scrie Novinite.

Potrivit municipalității, această zi este dedicată comemorării celor care au contribuit la dezvoltarea și păstrarea culturii și spiritualității bulgare. În Elin Pelin, 1 noiembrie este marcat prin evenimente solemne, precum o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe.

O sărbătoare a cunoașterii și a patriotismului

În fiecare an, pe 1 noiembrie, locuitorii din Elin Pelin marchează Ziua Națională a Iluminării prin evenimente solemne: o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe. La festivități participă sute de oameni, elevi, profesori, sportivi, grupuri culturale și membri ai clerului, pentru a onora valorile patriotice și identitatea națională.

„Ziua Națională a Iluminării ar trebui tratată ca o sărbătoare națională, deoarece îi onorează pe cei care au inițiat și continuă să susțină spiritul bulgar. În Elin Pelin, alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”, a declarat primarul Simeonov.

1.000 de torțe pentru tradiția bulgară

Anul acesta, municipalitatea va organiza pentru a noua oară consecutiv celebrarea la nivel de oraș, în care peste 1.000 de torțe vor lumina traseul procesiunii. Evenimentul a devenit, de-a lungul anilor, un simbol al unității între generații și al respectului față de moștenirea culturală bulgară.

Prin această inițiativă, orașul Elin Pelin își reafirmă dorința de a păstra tradițiile autentice, alegând „lumina cunoașterii” în locul sărbătorii de Halloween.