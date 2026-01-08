Un șofer a provocat un accident rutier soldat cu victime în Botoșani. Mașina sa avea anvelope de vară

Un șofer a provocat un accident rutier soldat cu victime, pe DN 29F, în afara localității Cristinești. Mașina pe care o conducea avea anvelope de vară.

„Unul dintre autoturismele implicate era dotat cu anvelope de vară, în condiţiile în care partea carosabilă este acoperită cu zăpadă.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.000 de lei şi i-a fost reţinut certificatul de înmatriculare, fără a avea drept de circulaţie”, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Delia Nenişcu, scrie Agerpres.

La rândul său, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani a transmis că o femeie a ajuns la spital în urma unui accident rutier ce s-a produs, în urmă cu puţin timp, în localitatea Cristineşti.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Dorohoi.

„Pompierii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanţii ISU Botoşani.