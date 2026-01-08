„Cel mai bătrân bărbat din lume”, care a fumat toată viața, a murit din cauza unui atac de astm

Un bărbat sud-african care fuma de la vârsta de 14 ani și pretindea că este cel mai bătrân bărbat din lume a murit din cauza unui atac de astm la doar câteva ore după ce și-a sărbătorit a 121-a zi de naștere.

Jan Steenberg, cunoscut cu afecțiune drept Oom Jan, a murit în prima zi a anului nou, în satul Colchester, din provincia Eastern Cape, Africa de Sud, scrie Daily Mail.

El pretindea că are 121 de ani, ceea ce l-ar fi făcut cel mai vârstnic bărbat în viață din lume.

Însă centenarul, care spune că s-a născut pe 31 decembrie 1904, nu este recunoscut oficial de Guinness World Records ca fiind cel mai bătrân bărbat în viață. Titlul aparține în prezent brazilianului Joao Marinho Neto.

Jan a lucrat de-a lungul vieții ca gropar, pescar și caddie de golf.

A trăit prin două războaie mondiale, ororile epocii apartheid și pandemia de Covid-19.

Într-un interviu acordat în 2025, Jan și-a atribuit longevitatea credinței sale, afirmând că Dumnezeu este motivul pentru care este încă în viață.

El spunea: „Dumnezeu este oxigenul și mântuitorul meu. Deși, totuși, fumez. Fumez de când aveam 14 ani – pe atunci furam țigări.”

Jan mai declara că băutura tradițională din plante pe care o consuma aproape zilnic funcționa ca o „poțiune”, menținându-l sănătos și lucid pe tot parcursul vieții.

Bătrânul a fost înconjurat de membrii familiei atunci când a murit și a lăsat în urmă două fiice, doi nepoți și doi strănepoți, precum și patru câini și o pisică.

Prietenul familiei, Michelle Brown, a spus că Jan primea în fiecare an un premiu onorific special la Senior Citizen of the Year Awards, pentru că era mereu mult mai în vârstă decât ceilalți laureați. Ea l-a descris ca fiind umil, discret și gentleman.

Jan era cunoscut pentru faptul că dansa la evenimente și se îmbrăca mereu elegant, cu pălărie și costum.

De asemenea, era renumit ca iubitor de câini, având grijă permanent de animalele din comunitatea sa.