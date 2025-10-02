Guvernul hotărăște azi ce se întâmplă cu armata voluntară. Ce vor învăța recruții în 4 luni de instrucție și cu cât vor fi plătiți

Românii vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege. Programul de pregătire va dura până la patru luni.

Potrivit proiectului, care figurează pe ordinea de zi a ședinței de joi, 2 octombrie, a Guvernului, programul va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

De asemenea, proiectul vizează bărbații și femeile cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecție, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională. Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.

Proiectul de lege modifică şi completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

La final, statul le oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. Astfel, un tânăr care finalizează stagiul voluntar pleacă acasă cu echivalentul a aproximativ 6.000 de euro.

În general, pregătirea militară înseamnă instruirea și exercițiile pe care le urmează recruții pentru a putea executa misiuni și a răspunde situațiilor de apărare sau securitate. Aceștia fac antrenamente fizice pentru rezistență și forță, învață tactici și strategie militară și manipulează armele.